Goldketten-Überfall: Polizei sucht diesen Mann

Bilder von Überwachungskamera

Frankfurt - Nach einem Goldketten-Raub in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei nun Bilder des Täters veröffentlicht.

In der U-Bahnstation Willy-Brandt-Platz hatte am Mittag (gegen 12 Uhr) des 7. Augustes ein junger Mann versucht, einer Seniorin die Goldkette vom Hals zu reißen. Er scheiterte jedoch an der heftigen Gegenwehr der Frau und flüchtete, die 66-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Polizei hat nun Bilder einer Übewachungskamera veröffentlicht, auf denen der Täter unscharf zu erkennen ist.

Die Ermittler bitten unter der Nummer 069/75553111 um Hinweise auf den Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß ist. Der Räuber ist schlank und hat kurze, schwarze Haare mit Geheimratsecken. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt, eine kurze, schwarze Hose und helle Socken.

Die Polizei in Frankfurt hat in den vergangenen Monaten eine Zunahme der Goldketten-Überfälle festgestellt. Opfer sind - wie in diesem Fall - meist ältere Frauen. Die Frankfurter Polizei rät deswegen sogar, den Schmuck nur noch verdeckt zu tragen. (nb)

