Held rettet 15-Jähriger am Bahnhof das Leben

Bundespolizei sucht Zeugen

+ © dpa © dpa

Rüdesheim - Ein unbekanntrer Mann rettet einem 15-jährigen Mädchen das Leben. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem dramatischen Vorfall, der sich im Bahnhof Rüdesheim vor rund zwei Wochen abgespielt hat.

Bereits am Freitag, den 8. November, ereigneten sich am Bahnhof Rüdesheim, gegen 12 Uhr, laut Polizei dramatische Szenen. Wie erst heute berichtet, wäre eine 15-jährige Schülerin beinahe von einem herannahenden Güterzug erfasst worden. Das Mädchen befand sich auf dem Weg zur Schule und lief zu ihrem Zug, welcher auf dem zweiten Bahnsteig stand. Da es am Bahnhof Rüdesheim weder Unterführungen noch Brücken gibt, um zu den jeweiligen Bahnsteigen zu gelangen, nutzte sie den sogannenten „Reisendenübergang“. Dieser führt direkt über das erste Gleis. Als sie sich im Gleisbett befand, bemerkte sie offenbar nicht, dass ein Güterzug gerade ankam. Ein noch unbekannter Mann, welcher sich vor dem Mädchen befand, griff beherzt zu und zog die 15-Jährige in letzter Sekunde von den Gleisen. Er rettete ihr damit das Leben.

Warum der Zug zu diesem Zeitpunkt in den Bahnhof einfuhr, muss noch geklärt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um weitere Hinweise. Unter der Telefonnummer 069/1301451103 sammeln die Beamten Informationen von Zeugen. (dr)

SOS vom Smartphone: Das Mobiltelefon als Nothelfer Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de