Islam-Experten kritisieren die Jugendarbeit muslimischer Organisationen

Nicht auf Augenhöhe

Frankfurt - Zwischen Diskriminierung und Radikalisierung: Was brauchen muslimische Jugendliche in Deutschland? Ganz sicher mehr als Projekte – sind sich Fachleute einig.

Die Islam-Experten Susanne Schröter und Ahmad Mansour haben eine sorgfältige Auswahl islamischer Verbände und Moscheegemeinden als Partner in der Präventions- und Jugendarbeit gefordert. „Ich warne davor, allzu unbedenklich mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten“, sagte die Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam (FFGI) gestern bei einer Fachtagung in Frankfurt. Mansour, Programmdirektor der European Foundation for Democracy, mahnte: „Lippenbekenntnisse gegen Radikalisierung reichen nicht.“ Es sollten nicht nur Verbände, sondern auch liberale, säkulare Muslime unterstützt werden. Dass das Bundesfamilienministerium Fördergeld an den Deutsch-Islamischen Vereinsverband Rhein-Main (DIV) für ein Anti-Radikalisierungsprogramm stoppen musste, weil dieser sich als problematisch entpuppte, ist nach Einschätzung Mansours „ein absoluter Skandal, aber kein Einzelfall“. Der DIV, in dem nach den Worten Schröters 46 sehr unterschiedliche Gemeinden zusammengeschlossen sind, wurde inzwischen vom Verfassungsschutz als „extremistisch beeinflusst“ eingestuft.

Schröter kritisierte die Entscheidung der Stadt Frankfurt, gegenüber einer Moschee, die seit Jahren als Treffpunkt radikaler Salafisten bekannt sei, eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten. „Jeder Salafist freut sich ja, wenn er die Flüchtlinge direkt vor der Nase hat“, sagt die Ethnologin. „Wir brauchen ein flächendeckendes Umdenken in der Prävention“, sagte Mansour, der eine Schulreform sowie besser ausgebildete Lehrer und Sozialarbeiter fordert, die Werte vermitteln und über aktuelle politische Themen sprechen. „Wir dürfen nicht warten, bis die Jugendlichen in unsere Jugendzentren kommen“, so der Psychologe, „sondern wir müssen da Angebote machen, wo die Jugendlichen sind: im Internet und in sozialen Medien“. Lehrer und Sozialarbeiter müssten schnell erkennen können, wenn sich junge Leute radikalisierten und wissen, wo sie Hilfe finden.

Lammert: Imame in Deutschland sollen Deutsch sprechen

„Um die Gewaltbereitschaft zu bekämpfen und die Jungen mehr in dem in Deutschland gültigen Wertekanon zu sozialisieren, muss das Hauptaugenmerk auf die Elternarbeit gerichtet werden“, lautet eine Schlussfolgerung des Dortmunder Erziehungswissenschaftlers Ahmet Toprak. Schulen und Bildungseinrichtungen sollten traditionelle Männlichkeitsbilder zum Thema machen, damit die Jugendlichen sie hinterfragen lernten. Der islamische Religionsunterricht müsse ein offizielles und gleichberechtigtes Fach sein, das von in Deutschland ausgebildeten Lehrern auf Deutsch gehalten werde, forderte Toprak. Er macht sich zudem für eine Kindergartenpflicht, den Ausbau der Ganztagsschulen und flächendeckende Patenprojekte für muslimische Schüler stark.

Nach Einschätzung von Hussein Hamdan von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist das Personal in der muslimischen Jugendarbeit meist wenig qualifiziert. Der Dialog sei daher oft nicht auf Augenhöhe. „Die muslimischen Verbände müssen bessere Strukturen und hauptamtliche Stellen aufbauen, damit die Jugendarbeit besser wird.“ (dpa)

