Jugendlicher von „Horror-Clown“ erschreckt und fast angefahren

Auf der Flucht

Kassel - Auf der Flucht vor einem „Horror-Clown“ ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher in Kassel fast von einem Auto angefahren worden.

Der 16-Jährige und seine 19-jährige Begleiterin waren am Montagabend im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe von einem Mann in gelb-grünem Kostüm und mit Clown-Maske erschreckt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie seien in Panik weggerannt und von dem Mann verfolgt worden. Als der 16-Jährige die Straßenseite wechseln wollte, stürzte er auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines herannahenden Autos konnte per Notbremsung gerade noch anhalten. Auch eine Fahrerin, die in ihrem geparkten Auto saß, habe den Clown beobachtet, berichtete die Polizei. Von dem Clown fehlte zunächst jede Spur. (dpa)

