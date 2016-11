Alles super, außer Justin

Popstar Bieber gelangweilt in der Festhalle

+ © Sauda Ganz weich, ganz hart: Justin Bieber mit Tigertattoo und Konzentrationsfalte in der Festhalle Frankfurt. Wirklich emotionale Momente waren trotz großer Gesten Mangelware. © Sauda

Frankfurt - Hysterische Schreie und Schnappatmung am Mittwochabend in der Frankfurter Festhalle. Grund für den Glücksrausch weiblicher Teenies ist ein harmlos aussehender junger Mann: der kanadische Popstar Justin Bieber, der in seiner Show mit Knalleffekten fast untergeht. Von Thomas Ungeheuer

Was wäre wohl aus Justin Bieber geworden, hätte seine Mutter die Videos ihres zwölfjährigen Sohnes nicht auf Youtube hochgeladen? Vielleicht wäre er heute ein durchschnittlich verdienender junger Mann. So jedoch wurde der Kanadier bereits mit 17 vom Forbes Magazin auf Platz zwei der bestverdienenden Menschen unter 30 gesetzt.

In der Festhalle fährt der 22-Jährige beim Konzertbeginn in einer großen Plexiglasbox auf die Bühne. Es ist der Beginn einer Show voller bombastischer Effekte. Um den Multimillionär herum leuchten Laser. Scheinwerferlicht donnert auf die Bühne herab, wo ein Dutzend Tänzerinnen und Tänzer akrobatisch umherwirbelt. Auf großen LED-Leinwänden flackern Bilder, Filme, Farbfelder und grafische Muster. Feuerwerk kommt zum Einsatz. Überwältigend das Ganze. Mittendrin im Rausch der Farben und Formen steht Bieber.

Meist bewegt er sich weit entfernt von seiner Band auf der Bühne. Erhöht auf der gigantischen Konstruktion stehen die fünf Musiker um einen möglichst opulenten Sound zu liefern. Die Bässe wummern mit brachialer Lautstärke aus den Boxen. Ganze Chöre hysterischer, extrem schriller Schreie sind zu hören: Das Publikum besteht zu etwa 95 Prozent aus weiblichen Fans. Justin Bieber selbst scheint diese Euphorie nicht zu beeindrucken. Er ist offensichtlich der einzige in der Festhalle, der sich über weite Strecken hinweg langweilt.

Dass dieser talentierte Musiker sich selbst Schlagzeug, Gitarre, Klavier und Trompete beigebracht hat, mögen vielleicht nicht alle in der Festhalle wissen. Von Interesse ist jedenfalls nicht, ob Justin Bieber live singt oder seine Stimme aus der Konserve kommt. Manchmal bewegt er nicht einmal die Lippen zum Gesang, der in makelloser Studio-Qualität zu hören ist. Dann tanzt er lieber oder springt mit seinen Tänzern auf einem großen Trampolin. Sowieso: Saltos zu schlagen scheint dem Popstar sehr viel Spaß zu machen. Bisweilen wirkt der Künstler wie ein Statist in einer choreografierten Multi-Media-Show, in der man hoffte, etwas entdecken zu können, dass einen überrascht oder berührt. Und in der Tat kommt dieser Moment dann kurz vor Ende des Konzerts.

Als Justin Bieber sich an den Bühnenrand legt und einigen Fans seine Hand gibt, während er – tatsächlich live – „Purpose“ singt, kommen ihm die Tränen. Der junge Mann steht auf und wischt sie sich lachend mit dem T-Shirt aus dem Gesicht. Wenig später sieht man sogar, wie er unbändige Freude bei der Zugabe „Sorry“ hat, als er von Wasser, das wie bei jeder Show von der Decke regnet, völlig durchnässt ist und all seine Tänzer und Tänzerinnen umarmt. Justin wirkt glücklich. Wenn auch nicht so sehr wie seine Fans, die eine gut anderthalbstündige Show erlebt haben, in der alles perfekt funktioniert hat, außer dem Star.

