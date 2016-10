Juwelier-Diebe laden Tresor auf Sackkarre

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Frankfurt - Drei Täter brechen in ein Juweliergeschäft in der Frankfurter Altstadt ein, laden dann den Tresor auf eine Sackkarre und flüchten mit Goldschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Die drei Täter brachen in der Nacht von Dienstag, 18., auf Mittwoch, 19. Oktober, in ein Juweliergeschäft in der Frankfurter Altstadt ein und entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Einbrecher verschafften sich durch die Hintertür Zutritt zum Schmuckgeschäft. Dort bauten sie mit Kleiderständern einen Sichtschutz, um ungestört arbeiten zu können. Im Anschluss luden sie einen Tresor aus dem Geschäft auf eine Sackkarre und machten sich davon.

Die Polizei sucht nun nach den Täter: Es soll sich um drei Männer handeln, welche mit Handschuhen und Sturmhauben bekleidet waren. Einer trug eine dunkle Bomberjacke, die anderen Winterjacken. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter 069/755-53111 zu melden. (jrd)

Archivbilder

Die Diebesbeute eines Langfingers Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de