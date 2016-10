Katie Melua in Frankfurt mit Chor und wenig neuen Akzenten

Bewährte Klangwelten zur Vorweihnachtszeit

Frankfurt - Wenn Katie Melua mit ihrer Gitarre auf der Bühne steht, dann wirkt die zierliche Sängerin immer ein wenig verloren. Und so zerbrechlich, dass nicht nur bei männlichen Fans sofort der Beschützerinstinkt einsetzt. Von Maren Cornils

Stimmt die Britin mit den georgischen Wurzeln jedoch eine ihrer melancholischen Pop-Balladen an, ist jede Spur von Unsicherheit verschwunden. Mühelos füllt die Musikerin mit ihrer glockenhellen Stimme große Säle, so etwa den der Jahrhunderthalle, wo Melua am Freitag mit „In Winter“ zu Gast ist. Als Verstärkung hat sich Melua den Gori Women’s Choir mitgebracht, mit dem die Britin „In Winter“ eingespielt hat. Wer das nicht weiß, ist zunächst überrascht – über das 23-köpfige Frauenaufgebot wie auch über den Auftaktsong, eine vom Chor vorgetragene georgische Weise. Auch dass die bildhübsche Sängerin in einem blauen Fummel auf die Bühne tritt, der wie ein Erbstück ihrer Großmutter wirkt, mag verwundern, zeigt aber nur, dass Melua musikalisch wie klamottentechnisch ihren eigenen Kopf hat.

Enttäuschen tut die Britin ihre Fans dennoch nicht. „River“ und „Perfect World“ kommen in bewährt getragener Melua-Akustik daher und fügen sich bestens in die Reihe ihrer bisherigen Erfolge. Vom Fest der Liebe, von Glockengeläut, vorweihnachtlichen Einkäufen, winterlichen Wäldern und Schlittenfahrten singt Melua da – ein Album wie gemacht für das Vorweinachsgeschäft. Aus der Reihe fällt einzig „A time to buy“, das deutlich rockiger gerät und sich damit wohltuend vom gleichförmigen Sound der anderen Titel abhebt. Auch Privates verrät die Sängerin, erzählt, dass die Lieder von ihrer Heimat Georgien inspiriert seien und dass sie Rachmaninow bewundere. Heimweh ist auch das große Thema im sparsam instrumentalisierten „Plane song“, während „Dreams on fire“ von der kraftvollen Stimme der Sängerin lebt. Nach der Pause kommen endlich alle auf ihre Kosten, denen der Chor-Einsatz dann doch zu kitschig war. Das rockige „Crawling up a hill“ darf da ebenso wenig fehlen wie „Nine Million Bicycles“ oder ihr großer Hit „The closest thing to heaven“. Bewährte Klangwelten mit wenig neuen Akzenten. Gefällige Kost für Melua-Fans und Freunde von speziellen X-mas-Alben!

Quelle: op-online.de