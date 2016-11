Kommentar: Enorme Folgen

Ryanair am Frankfurter Flughafen

Also doch! Lange gab es lediglich Gerüchte. Jetzt ist es raus: Ryanair will künftig Frankfurt anfliegen. Es deutet alles darauf hin, dass in Frankfurt der Jungfernflug in eine neue Ära bevorsteht. Von Peter Schulte-Holtey

Denn für Rhein-Main und für Hessen hat die endgültige Öffnung des größten deutschen Flughafens für Billigflieger enorme Folgen: Auf die Anwohner kommt noch mehr Fluglärm zu; und das Aus für den Krisen-Airport Hahn rückt immer schneller näher. Auch die möglichen wirtschaftlichen Umbrüche sind enorm. Vor allem Lufthansa, noch immer eine Art Platzhirsch auf Rhein-Main und einer der größten Arbeitgeber der Region, wird ja vor Augen geführt, dass sich die Machtverhältnisse am Himmel (und auf Erden bei den Airports) dramatisch verschieben. Wieder einmal wird deutlich, wie spät die Verantwortlichen bei der Kranichlinie das „große Aufräumen“ begonnen haben. Man hatte sich gemütlich eingerichtet, vertraute auf die eigene Stärke, auf Qualität, auf die Langstrecke. Dass Ryanair, Easyjet und Co. in wenigen Jahren in Europa den Markt auf den Kopf gestellt haben, wurde lediglich beobachtet. Dass der Ticketpreis,der entscheidende Treiber beim Wachstum der Airlines ist, manche sprechen auch von der „Aldisierung“ der europäischen Luftfahrt, ist ein Fakt – wurde bei Lufthansa aber viel zu lange verdrängt.

Längst wird gefragt, ob die Gegenattacke von Lufthansa-Chef Carsten Spohr alsbald Früchte tragen wird. Plötzlich ist bei LH ja alles denkbar; dabei entstehen undurchsichtige Konstrukte. So ist die Billigtochter Eurowings als Plattform angelegt, an der andere Fluggesellschaften auf verschiedene Weise andocken können. Es werden harte Umbruchzeiten.

