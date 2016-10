Bewährungsstrafe für Millionendieb

Langjähriger Mitarbeiter gesteht vor Gericht

Gießen - Weil er bei der Volksbank Mittelhessen 1,3 Millionen Euro gestohlen hat, ist ein 56-jähriger Mitarbeiter des Geldinstituts heute zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Der Mann hatte das Geld Anfang Januar entwendet, dann zunächst in einem Waldstück bei Pohlheim (Kreis Gießen) und wenige Tage später bei seiner unwissenden Schwiegermutter versteckt. Mitte März hatte der Angeklagte nach seiner Festnahme das Versteck über seinen Verteidiger verraten. Die Ermittler fanden die 1,3 Millionen Euro in zwei Dokumentenkoffern in einem ungenutzten Zimmer bei der Schwiegermutter. Bei seiner Festnahme bestritt der Mann aus Lahntal die Tat zunächst, legte dann aber ein Geständnis ab und trug so zur Aufklärung des Falles bei.

Auch heute vor Gericht zeigte sich der Mann reuig: "Ich habe die Tat begangen aus reiner Verzweiflung heraus und schäme mich dafür", sagte er vor der Verkündung des Urteils. Die Volksbank Mittelhessen ist die zehntgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland.

Die irrsten wahren Geschichten der Welt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa