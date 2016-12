Bei Hitler-Demo mitmarschiert

Kritik an Umgang mit angehendem Verwaltungsbeamten

Wiesbaden - Der Fall eines Beamten in Probezeit, der an einer Demonstration von Rechtsextremisten teilgenommen hat, sorgt im hessischen Landtag weiter für Wirbel. Der Mann sei nach der Demonstration am 30. Januar in Büdingen ermahnt worden, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) im Innenausschuss in Wiesbaden.

Dagegen habe der Verwaltungsbeamte Widerspruch eingelegt, das Verfahren laufe noch. SPD und Linke kritisierten, das Vorgehen des Ministers genüge nicht. „Ich möchte eine solche Person nicht im öffentlichen Dienst haben“, sagte der SPD-Abgeordnete Günter Rudolph. Der Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Darmstadt trug laut Beuth ein Plakat mit der Aufschrift „Asylbetrug macht uns arm“. In einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage der FDP schrieb der Minister von einer „exponierten Teilnahme“ an der Demonstration am Jahrestag von Hitlers Machtübernahme unter dem Titel „Büdingen wehrt sich – Asylflut stoppen“. Eine Überprüfung des Beamten seitens des Verfassungsschutzes sei ergebnislos geblieben, sagte Beuth. Eine Verletzung seiner Beamtenpflichten wie Verfassungstreue und Pflicht zur Neutralität habe dem Mann nicht nachgewiesen werden können.

Der SPD-Abgeordnete Rudolph sagte, eine Ermahnung sei die unterste Form des Disziplinarverfahrens, „das ist eigentlich gar nichts“. Der Mann sei nicht geeignet, auf Lebenszeit verbeamtet zu werden. Zweifel an der Eignung meldete auch der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich an. Hermann Schaus von der Linksfraktion kritisierte, mit der Ermahnung habe sich der Dienstherr festgelegt und könne nun in dem Fall nicht noch schärfer gegen den Mann vorgehen – was allerdings nötig sei.

CDU und FDP mahnten, das Verfahren müsse rechtsstaatlich ablaufen. Dabei müssten Meinungsfreiheit und Pflicht zur Verfassungstreue gegeneinander abgewogen werden, forderte der CDU-Abgeordnete Alexander Bauer. Der FDP-Abgeordnete Wolfgang Greilich sprach von einem nicht tolerierbaren Verhalten und brachte eine Verlängerung der Probezeit des Mannes ins Spiel. (dpa)

