Kunst-Schätze gehoben

Arbeitete mit Niki de Saint Phalle: Rainer Prinz von Hessen mit einem Modell für das Bühnenbild zu „Lysistrata". Die Künstlerin ist vor allem für ihre „Nanas" bekannt – etwa die „Nana dansante" (1970).

Rüsselsheim - Sie hat den Schatz in sich selbst gefunden: Eine Ausstellung in Rüsselsheims Opelvillen zeigt die Pop-Ikone Niki de Saint Phalle von ihrer unbekannten Seite – als Bühnenbildnerin für Theaterinszenierungen. Von Reinhold Gries

Die Kulissen werfen ein neues Licht auf die feministische Ikone, die gleichzeitig Idol der Pop Art wie des Neo-Dada war. Für die Ausstellung „Niki de Saint Phalle und das Theater – At Last I Found The Treasure“ haben Kuratorin Beate Kemfert und Regisseur Rainer Prinz von Hessen sechs Jahre lang recherchiert. Jetzt werden in Rüsselsheims Opelvillen die bisher wenig gewürdigten Bühnenprojekte der Künstlerin thematisiert. Die Ausstellung ist in Kooperation mit der Niki Charitable Art Foundation Santee/Kalifornien, dem Sprengel-Museum Hannover und Privatsammlern entstanden.

Rainer von Hessen, der als Theaterregisseur unter dem Namen Rainer von Diez arbeitete, führt durch die Kulissen. Er erinnert sich an die Zusammenarbeit mit de Saint Phalle: „Alles ist wieder da, was Wendepunkte in meinem Leben waren.“ 1966 holte der Regisseur de Saint Phalle aus Stockholm für Kostüme und Bühnenbild seiner „Lysistrata“-Inszenierung ans Staatstheater Kassel. Auch auf der documenta 1968, sagt er, hätten die beiden mit ihrem Stück ,ICH’ viel bewegt. „Niki hat viele Schätze in sich selbst gefunden…“, erinnert sich Rainer von Hessen. In Rüsselsheim können Besucher Bühnenbilder, Figuren, Siebdrucke, Zeichnungen, Pläne, Fotos und Filme sehen. „Das ist mehr als Nikis weltberühmte Nanas“, sagt der 1939 in Kronberg geborene Hessen-Prinz.

Die farbenfrohen, kurvigen Frauenfiguren sind eine Art Markenzeichen Niki de Saint Phalles – Idole praller matriarchalischer Vitalität. Per Theater und Kunst kämpfte die Künstlerin den Kampf ihres Lebens gegen Traumata, die sie mit Anfang 20 gar in die Psychiatrie brachten. Als Elfjährige wurde die 1930 in Frankreich geborene Tochter eines französischen Aristokraten und einer amerikanischen Mutter von ihrem Vater missbraucht. De Saint Phalle schrieb: „Mir tut es gut zu sehen, wie alle diese Männer, die hier an den Nanas vorbeigehen, so klein sind gegenüber den Skulpturen.“ Nanas sind bunt bemalte, aufblasbare oder aus Polyester und Pappmaschee geformte Puppen. Heute ist es kaum vorstellbar, dass diese Figurinen in den 60ern Kunstgegner zu wilden Attacken provozierten. „Niki“ liebte das, sie wollte rebellieren. In ihrem Farb- und Formarsenal war sie von amerikanischer Pop Art beeinflusst – sie lebte 20 Jahre in den USA, dann in Paris. Auch der europäische Neo-Dada hat Spuren in ihrer Kunst hinterlassen.

In den Opelvillen begreift der Besucher, wie ihre bunte Versatzstücke Ängste und Sehnsüchte spiegeln. Ihre liegende Lysistrata-Nana für Regisseur Rainer von Diez war auf der Bühne wie eine Akropolis durch Körperöffnungen begehbar. In Rüsselsheim sind ein Erstentwurf und ein Gipsabguss zu sehen. Rainer von Hessen dazu: „Niki machte vieles, vor allem das ,ICH’-Stück, zum Kunst-Happening.“ Wie damals Theater, Leben und Kunst ineinander gingen, habe man nach der documenta-Eröffnung 1968 sehen können.

Dass sich de Saint Phalle für Aristophanes’ „Lysistrata“ erwärmen konnte, war klar: In dem Stück verschwören sich die Frauen Griechenlands gegen ihre Männer. Bei dem Stück „ICH“, das 1968 während der documenta im Staatstheater Kassel uraufgeführt wurde, konnte sie sich ausleben: Die Künstlerin schrieb das Stück selbst und entwarf das Bühnenbild. In ihren Skulpturen scheint es, als ergreife ein anderes Ich die Macht über die monströse Menschheit. In den Szenerien ist zu sehen, wie „Niki“ als Mädchen ihre Eltern umbringt, als Rennfahrerin, Schauspielerin und Sängerin Ruhm erlangt, sich selbst heiratet und dann ihre Babys auffrisst. Der Aufstand der „Monsteraner“ kommt zu spät. De Saint Phalle hat die matriarchalische Weltherrschaft erobert und wird dafür angebetet.

Die Themen und die Formensprache dieses Stücks entwickelte die Künstlerin in dem großen Relief „Last Night I Had A Dream“ weiter, das auch in Rüsselsheim zu sehen ist. Daneben sind Plakate ausgestellt sowie de Saint Phalles Siebdrucke zur Macht der Liebe wie etwa „My Love What Are You Doing“, (1968-70) – reine Flower-Power. Zu entdecken ist auch „Nikis” Herz-Plastik „Je t´aime“ für ihren Ehemann, den Bildhauer Jean Tinguely, oder das Collage-Herz „Hello Rainer“ für den Theater-Prinzen.

„Niki de Saint Phalle und das Theater – At Last I Found The Treasure“, Opelvillen Rüsselsheim, bis 12. März, Di., Do. 10-21 Uhr, Mi. 10-18 Uhr, Fr.-So. 10-18 Uhr

