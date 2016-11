Mehr Kontrollen und Razzien gegen Drogenszene

Zugänge zur B-Ebene im Hauptbahnhof schließen

Frankfurt - Um gegen die Drogenszene im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel vorzugehen, setzt die Polizei stärker auf Kontrollen und Razzien. Ein Schwerpunkt ist dabei die unterirdische Geschäftspassage am Hauptbahnhof. Die Polizei will auch mit Stadt, Bahn und Justiz sprechen.

Die Beschwerden über den Drogenhandel im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel reißen nicht ab. Ein Schwerpunkt ist die unterirdische Geschäftspassage am Hauptbahnhof. Um gegen die Szene vorzugehen, setzt die Polizei mehr uniformierte und zivile Kräfte ein und kontrolliert häufiger. Damit mutmaßliche Rauschgifthändler schnell und gründlich ohne Verletzung der Privatsphäre durchsucht werden können, will die Polizei jetzt einen Kontrollraum in der sogenannten B-Ebene einrichten. In Gesprächen mit der Bahn und der Stadt werde zudem darüber nachgedacht, noch vor Beginn des großen Umbaus des Hauptbahnhofs einige der rund 20 Zugänge in die B-Ebene zu schließen und dunkle Ecken zuzubauen, sagten Sprecher von Bahn und Polizei heute in Frankfurt auf Anfrage.

Der Umbau soll voraussichtlich 2018 beginnen und 2022 abgeschlossen werden. Zuvor müssen noch Brandschutzfragen geklärt werden. Die Bundespolizei will 2017 auch in Technik investieren, um die Bilder der Überwachungskameras besser auswerten zu können. Damit die rund 450.000 Menschen, die jeden Tag durch den Hauptbahnhof gehen, die Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof schneller finden, soll sie besser ausgeschildert werden. Eine eigene Wache in der B-Ebene würde nach Einschätzung von Bundes- und Landespolizei zu viele Kräfte an einer Stelle binden. „Dann wären 80 Prozent der B-Ebene nicht abgedeckt", sagt der Leitende Polizeidirektor Christof Baldus von der zuständigen Bundespolizeidirektion in Koblenz. „Die B-Ebene mit ihren zahlreichen Nischen und Ecken sowie den großen Freiflächen ist aus polizeilicher Sicht ein Dilemma", bringt Polizeisprecher Alexander Kießling das Problem auf den Punkt. Die Flächen ermöglichten es Drogenhändlern, ungestört stehen zu bleiben. Die kleinen Ecken und Aufgänge böten Dealern und Süchtigen unbeobachtete Rückzugsmöglichkeiten, erläutert Baldus.

Die Bundespolizei hat die Zahl ihrer Einsatzstunden - trotz unbesetzter Stellen - allein in der unterirdischen Passage innerhalb weniger Monate um das fünf- bis sechsfache auf rund 1800 Stunden im Oktober gesteigert, sagt Baldus. Im November seien es voraussichtlich etwa 1500 Stunden. Die Landespolizei kontrolliert auch häufiger in der B-Ebene sowie im angrenzenden Bahnhofsviertel. Rund 190 solcher Aktionen habe es seit Jahresbeginn gegeben, darunter etwa 30 größere Razzien, sagt Kießling. Allein in dieser Woche seien die Beamten zweimal ausgerückt und hätten weit über 100 Menschen kontrolliert sowie acht Aufenthaltsverbote verhängt. (dpa)

