Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Taunus

Zusammenstoß mit einem Auto

Bad Homburg - Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe des Sandplacken im Taunus ums Leben gekommen.

Eine 67 Jahre alte Autofahrerin war auf der Landstraße in Richtung Schmitten unterwegs. Als sie nach links in ein Wohngebiet einbiegen wollte, übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den Motorradfahrer, wie die Polizei in Bad Homburg mitteilte. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa