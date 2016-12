Call a Bike: Nachhaltigkeit ist das Ziel

Mit Leihfahrrädern will die Bahn auch einen Betrag zum Umweltschutz leisten

Darjush Siahdohoni repariert in einer Werkstatt in Frankfurt Mietfahrräder von Call a Bike der Deutschen Bahn. Rund 10.000 von ihnen sind bundesweit in etwa 50 Städten im Einsatz.

Frankfurt/Offenbach - Man kennt sie aus dem Stadtbild: Die Leihfahrräder der Deutschen Bahn fallen durch ihr einzigartiges Design auf. Es gibt sie auch in Offenbach und Hanau. In Frankfurt ist eine der Werkstätten von Call a Bike. Von Marc Kuhn

Beim Blick auf das Smartphone erscheinen alle Standorte in einer Stadt. Einer muss ausgewählt werden. Dann wird die Radnummer ausgesucht. Der Kunde bekommt einen Öffnungscode, der im Display des Fahrrads eingegeben wird – das Schloss öffnet sich, die Fahrt kann losgehen. Call a Bike ist das umweltfreundliche Verkehrsmittel der Deutschen Bahn. Für die kostenlose App auf dem Smartphone muss sich der Kunde einmalig registrieren lassen, dann kann er das Rad rund um die Uhr ausleihen. Für die Ausleihe kann auch das Telefon genutzt werden. Etwa 860.000 Kunden haben sich registrieren lassen – einschließlich der Nutzer von Stadtrad Hamburg, Stadtrad Lüneburg und „Konrad“ in Kassel. Rund 10.000 Fahrräder in etwa 50 Städten können in Deutschland gemietet werden, sagt Florian Stolte, Leiter des Produktmanagements der DB Rent GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. „Einmal registriert, können alle Räder bundesweit genutzt werden.“ Zudem bietet die Bahn Flinkster-Carsharing mit Kooperationspartnern in rund 300 Städten an. Stolte spricht von extremen Wachstum bei dem Unternehmen, über das sich Kunden Autos ausleihen und teilen können. Darüber hinaus hat die DB Rent noch Fuhrpark-Lösungen im Angebot. „Ziel ist es, mit einem Kundenkonto alle Dienstleitungen nutzen zu können“, erklärt Stolte. Die Bahn will verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen.

Buchen Kunden von Call a Bike den Komfort-Tarif, müssen sie eine Jahrespauschale von 49 Euro zahlen. Dann sind die ersten 30 Minuten jeder Fahrt kostenlos. Im Basis-Tarif wird eine Gebühr von drei Euro im Jahr berechnet. Jede angefangene halbe Stunde kostet einen Euro, maximal werden am Tag 15 Euro berechnet.

Durchschnittlich ist ein Mietfahrrad der Bahn fünf bis sieben Jahre im Einsatz. Es seien eigene Entwicklungen, sagt Ralph Winn, Leiter operativer Betrieb Fahrrad-Vermietsystem. Schließlich müssten sie besonderen Anforderungen gerecht werden. Die Call-a-Bike-Räder hätten beispielsweise Rollenbremsen, die weitgehend verschleissfrei seien, erklärt Winn weiter. Zudem seien sie robust konstruiert. Eine Besonderheit sei auch die auffallende Gepäckschale – „ein wesentliches Gestaltungsmerkmal“. Winn spricht von einem guten Transportmittel für verschiedene Gelegenheiten. Darüber hinaus setzt die Bahntochter auf besondere Schrauben, die Dieben das Leben schwer machen sollen.

In Offenbach gibt es seit Sommer etwa 80 Mietfahrräder an 13 Call-a-Bike-Standorten – beispielsweise am Rathaus, auf dem Marktplatz oder am Klinikum. In Frankfurt gibt es rund 2600 Räder, die an etwa 300 Standorten ausgeliehen werden können. „Wir betreuen Offenbach aus Frankfurt heraus“, berichtet Winn. Hier gibt es eine Besonderheit: Die Mietfahrräder können zum Beispiel in Offenbach ausgeliehen und in Frankfurt abgegeben werden. „Das ist ein Unikum, das gibt es so nicht mehr“, erläutert Winn. Stolte fügt hinzu: „Weil die Städte zusammenwachsen, ist der Bedarf da.“ Wenn man ein Bahnrad in Hanau ausleiht, muss es auch in der Stadt zurückgegeben werden, sagt Winn. Andere Städte können nicht angefahren werden. In Hanau werde eine andere Technologie genutzt, erklärt Winn weiter. Die Ausleihstation ist am Bahnhof.

In sieben Werkstätten in Deutschland werden die Leihfahrräder der Bahn repariert und regelmäßig gewartet. Darjush Siahdohoni schraubt an einem sogenannten Montageständer an einem Rad in Frankfurt. In der Werkstatt werden die Velos aus dem Rhein-Main-Gebiet in Schuss gehalten. Die Zahl der Reparaturen schwankt stark – sie liegt zwischen zehn und 40 am Tag, wie Winn berichtet. Rund zehn Mitarbeiter sind in der Werkstatt an der Mainzer Landstraße beschäftigt. „Die Nutzer gehen ordentlich mit den Rädern um“, erläutert Winn – sie sind der Bahn schließlich namentlich bekannt. Größere Schäden gibt es durch Vandalismus.

Da es der Bahn um Nachhaltigkeit geht, möchte sie auch den Müll sinnvoll verwerten. Deshalb gibt sie tausende alte Schläuche der Leihfahrräder, die früher verbrannt wurden, an die Darmstädter Firma Plattgold weiter. Sie stellt daraus zum Beispiel Schlüsselanhänger sowie Smartphone- und Handtaschen her. „Eine klassische Win-Win-Situation“, sagt Winn. „Wir sind die Schläuche los, und es entsteht ein Produkt.“

