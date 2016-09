Polizei entdeckt eingeschleuste Flüchtlinge in Lastwagen

Lkw-Fahrer hört Hilferufe

Nidda - Die Polizei hat in Nidda im Wetteraukreis neun eingeschleuste Flüchtlinge aus Syrien und Ägypten in einem Lastwagen entdeckt.

Es werde nun gegen die noch unbekannten Schleuser ermittelt, berichtete die Bundespolizei in Frankfurt am Mittwoch. Der Lkw-Fahrer hatte in Nidda die Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten befreiten die neun jungen Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren aus dem Laderaum. Sie waren in dem Lkw von Brüssel aus nach Nidda gereist. Wie die Flüchtlinge in den Lkw kamen, war zunächst nicht bekannt. (dpa)

UN: Wir leben in einer Ära der Vertreibung Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa