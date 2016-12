Obdachlosen-Schlafplatz unter Brücke angezündet

Polizei sucht Zeugen

Frankfurt - Nach einer Brandstiftung sucht die Polizei in Frankfurt Zeugen. Eine Person wurde bei dem Feuer eines Matratzenlagers unter der Brücke der Rosa-Luxemburg-Straße verletzt.

Am Freitag (2. Dezember) wurde ein von Obdachlosen genutztes Matratzenlager in Brand gesetzt. Eine Person verletzte sich dabei leicht. Laut Polizei wurde der hüttenähnliche Bau zwischen 21 Uhr und 22 Uhr unter der Brücke der Rosa-Luxemburg-Straße von unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Gegen 21 Uhr legten sich zunächst sechs Personen im Alter von 21 bis 39 Jahren schlafen. Kurz darauf sah ein Bewohner des Matratzenlagers einen Schatten. Erste Flammen schlugen bereits entgegen. Zwei Bewohner zogen sofort die brennenden Matratzen in den nahegelegenen Urselbach. Dabei wurde ein 32-Jähriger leicht am Arm verletzt. Er wurde vor Ort ambulant behandelt. Die anderen fünf Personen blieben unverletzt. Zeugen berichteten von drei Personen, die geflohen seien. Das Motiv für das in Brand setzen der Schlafunterkunft ist bislang nicht klar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen. (dr)

