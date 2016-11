Prozess gegen Al-Shabaab-Mitglied eröffnet

Oberlandesgericht Frankfurt

Ein Bild eines Anschlag der Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia.

Frankfurt - Als mutmaßliches Mitglied der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab hat sich heute ein 28 Jahre alter Mann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt zu verantworten.

Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann darüber hinaus vor, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Dazu soll er sich in Somalia dem bewaffneten Dschihad angeschlossen und dabei den Umgang mit Kriegswaffen gelernt haben. Laut Anklage hielt sich Abshir A. zwischen 2012 und dem Jahreswechsel 2013/14 in dem ostafrikanischen Staat auf. Dort habe er sich der terroristischen Vereinigung Al-Shabaab angeschlossen und eine viermonatige Grundausbildung in einem Militärlager erhalten. Als er später wieder nach Deutschland einreisen wollte, wurde er am Frankfurter Flughafen festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Staatsschutzsenat hat zunächst zehn Verhandlungstage bis Mitte Januar terminiert. (dpa)

Quelle: op-online.de