Placebo feiert in der Frankfurter Festhalle Geburtstag

Androgyne Schmerzensrocker

+ © Sauda Mann, Frau, beides: Placebo-Frontsänger Brian Molko in der Festhalle. © Sauda

Frankfurt - Ein bisschen Spaß muss sein in der wolkenverhangenen November-Exzentrik. Die britische Alternative-Rock-Combo Placebo feiert mit 8 000 Fans in der Festhalle Frankfurt ihren runden Geburtstag – und melancholiert sich quer durch zwanzig Jahre Bandgeschichte. Von Peter H. Müller

Zum Finale der 150-minütigen Greatest-Hits-Show ist sogar ein Quäntchen Party angesagt, so gut das mit den androgynen Schmerzensmännern eben geht. Bevor es aber lospowert, zunächst mal Hommagen: die erste an Leonard Cohen, zu dessen „Who By Fire“ Schwarzweiß-Porträts von der Videowand grüßen. Die zweite: der kultig queere Clip zu „Every You, Every Me“, jenem Song, der 1999 Placebo auch in Deutschland den Durchbruch bescherte. Dann endlich der Einmarsch der Helden und „Pure Morning“, jene alte Breitwand-Hymne, die seit einer Dekade live nicht mehr zu hören war.

Placebo, zuvorderst Frontmann Brian Molko und Bassist/Keyboarder Stefan Olsdal, das ist auch nach zwanzig Jahren Band-Bestehen kunstvoll verrätseltes Pathos, Elegisches, manchmal Sperriges, immer „Loud Like Love“, lautstark Emotionales. Wie kaum ein anderes Repertoire hat es durch die Neurosen der Nuller-Generation geleitet. Mittendrin: der passioniert geschlechtslose Tenor Brian Molko – er, sie, beides, vor allem Zeremonienmeister und zum Jubiläum geschmückt mit Eisenherz-Frisur, die auch Gustaf Gründgens als Mephisto getaugt hätte.

Und dann sind auf der „20 Years Of Placebo“-Tour insgesamt 25 Song-Skulpturen inszeniert, meist von romantischer Düsternis umwölkt, mit enormem Licht- und Visual-Getöse, mit Wucht gespielt, eine Zeitreise im Zickzack-Kurs. Von den punkigen Anfangstagen („I Know“, „36 Degrees“, „Lady Of The Flowers“) zum aktuellen Album „Life’s What You Make It“ und wieder zurück. Zum Beispiel in die späten Neunziger, als David Bowie (die nächste Video-Hommage) „Without You I’m Nothing“ koproduzierte, oder ins Jahr 2003, mit „The Bitter End“, das Orwells Romanklassiker „1984“ verhandelt.

Placebo rockt die Festhalle Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

Zum veritablen Kontrastprogramm in der nicht wirklich schlüssigen Konzert-Dramaturgie mutiert das letzte Drittel: „For What It’s Worth“, „Slave To The Wage“ oder „Special K“ – die Drehzahl wird hochgeschraubt, Längen in der routiniert abgespulten Hit-Parade sind vergessen. Die begeisterungswilligen Fans stehen auf der Tribüne ohnehin seit der ersten Minute. Kate Bushs „Running Up That Hill“ als eher mediokrer Rausschmeißer? Geschenkt. Placebo dürfen das.

Quelle: op-online.de