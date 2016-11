Polizei findet zahlreiche illegale Waffen

Verkehrskontrolle im Kreis Gießen

Gießen - Ein Waffennarr ist der Polizei in der Nähe von Gießen bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gegangen.

Die Beamten hatten einen Wagen mit zwei Insassen am späten Mittwochabend zwischen Großen-Buseck und Staufenberg (Kreis Gießen) angehalten, wie die Polizei am Donnerstag in Gießen mitteilte. Bei dem 33 Jahre alten Beifahrer entdeckten sie eine illegale, selbstgebaute Langwaffe.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Raum Staufenberg fanden die Ermittler weitere illegale Waffen, darunter zwei selbstgebaute Kurzfeuerwaffen, eine selbstgebaute Schrotflinte sowie Waffenteile. Auf den Mann kommt ein Verfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa