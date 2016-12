Münchner Fußballfans plündern Autobahn-Raststätte

1860-Anhänger klauen Ware im Wert von 300 Euro

Hammersbach - An einer Raststätte der A45 nehmen Fußballfans des TSV 1860 München Getränke und Snacks an sich - ohne zu bezahlen. Sie klauen Ware im Wert von rund 300 Euro.

Mehrere angetrunkene Fans des Fußballvereins TSV 1860 München, die von einem Auswärtsspiel in Bochum nach München in Bussen auf der Rückfahrt waren, haben während einer Pause auf der Raststätte Langenbergheim West an der Autobahn 45 sich am Warenbestand der Tankstelle selbst bedient, aber nicht dafür gezahlt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge gegen 18.50 Uhr, dass das Personal aufgrund der hohen Anzahl von Fans im Verkaufsraum abgelenkt war, während einige andere Anhänger sich munter am Getränke- und Snackbestand bedienten.

Beim Eintreffen der Streifen hatten die Busse bereits die Weiterfahrt angetreten, jedoch konnten die beiden vom Zeugen beschriebenen Fahrzeuge, in die die Täter eingestiegen sein sollen, eingeholt und zu einer Kontrollstelle umgeleitet werden. Dort nahmen mehrere Polizeistreifen die Münchner Fans in Empfang. Insgesamt mussten sich an die 100 Anhänger einer Kontrolle unterziehen. In den Bussen fand die Polizei einige gestohlenen Waren sowie Skimasken, die höchstwahrscheinlich zur Vermummung genutzt werden sollten. Die Höhe des Diebesguts wird mit 300 Euro beziffert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Busse gegen 23 Uhr in Richtung Heimat entlassen. (dani)

