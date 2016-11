Angeklagter gibt Raubüberfälle auf Hotels zu

Prozess gegen Bande junger Männer nach Überfallserie

Frankfurt - Eine Serie von Raubüberfällen auf Hotels wird seit heute sieben Männern vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Sie sollen zwischen Januar und Februar in mehreren Pensionen in Frankfurt die Mitarbeiter bedroht und Bargeld erbeutet haben. Ein Angeklagter legt ein Teilgeständnis ab.

Überfälle auf Frankfurter Hotels Unbekannte bedrohen Portier Bewaffnetes Trio überfällt Hotel in Frankfurt Nach Überfall: Sechs Männer festgenommen In wechselseitiger Beteiligung sollen die zwischen 16 und 22 Jahre alten Angeklagten im Januar und Februar vor allem nachts sieben Hotels überfallen haben. Dabei hätten sie Bargeld von jeweils zwischen 500 und 2000 Euro erbeutet, hieß es in der Anklageschrift. Darüber hinaus nahmen sie den Nachtportiers noch die Mobiltelefone ab und besprühten sie mit Reizgas oder Pfefferspray, so dass die Opfer im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei einem Überfall hob demnach ein Räuber seinen Pullover an, so dass eine im Gürtel festgeschnallte Pistole sichtbar wurde.

Am ersten Verhandlungstag räumte der älteste der Angeklagten drei der fünf ihm zur Last gelegten Überfälle ein. Auch fünf weitere Angeklagte wollten sich zu den Vorwürfen äußern. Die Bande wurde nach dem letzten Überfall in einem Hotelzimmer von der Polizei festgenommen. Weil die meisten Angeklagten noch Jugendliche oder Heranwachsende sind, ist die Jugendstrafkammer des Landgerichts für den Prozess zuständig. Sie hat vorerst sieben weitere Verhandlungstage anberaumt. (dpa)

Quelle: op-online.de