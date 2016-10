Prozess: Frau überfährt Bauarbeiter nach Streit

48-Jährige und Söhne in Limburg angeklagt

Limburg - Ein eskalierter Streit unter Nachbarn beschäftigt seit heute das Limburger Landgericht. Einer 48-Jährigen wird vorgeworfen, einen Bauarbeiter überfahren und schwer verletzt zu haben. Auch ihre Söhne stehen vor Gericht.

Die 48-Jährige und ihre beiden Söhne aus Bischoffen im Lahn-Dill-Kreis sind wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes und ihre beiden Söhne vor dem Limburger Landgericht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, am 3. Mai mit ihrem Auto einen Bauarbeiter angefahren und schwer verletzt zu haben, der an der Grundstücksgrenze arbeitete, um die es Streit gab. Dabei habe sie seinen Tod in Kauf genommen. Ein Sohn soll einen weiteren Arbeiter mit einem Beil verletzt haben. Da die Söhne zur Tatzeit erst 15 und 17 Jahre alt waren, wird der Prozess vor der Jugendkammer geführt. (dpa)

