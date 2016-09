Räuberischer Diebstahl: Polizei fahndet nach diesen Männern

Zeugen gesucht

Frankfurt - Nach einem räuberischen Diebstahl fahndet die Polizei in Frankfurt nach zwei Männern. Diese entreißen einer 23-Jährigen das Handy in der U-Bahn und flüchten.

Eine U-Bahn der Linie 3 war am Sonntag gegen 4.30 Uhr kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle „Schweizer Platz“ in Frankfurt. Eine 23-jährige Frankfurterin wurde zunächst von einem ihr unbekannten Täter (im Bild links) angesprochen, der ihr dann sofort ein Handy aus der Hand riss. Als die U-Bahn die Station erreicht hatte, übergab er die Beute an den zweiten Täter (im Bild rechts), der die U-Bahn daraufhin verließ. Als die Geschädigte dem ersten Täter folgte, wurde sie von diesem am Hals gepackt. Dabei geriet sie kurz auf den Bahnsteig, verfolgte die Täter im Anschluss über verschiedene Treppen, musste dann aber aufgeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den zwei Männern geben können. Der erste Täter ist etwa 18 bis 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß und Schwarzafrikaner. Er hatte krause, schwarze, kurze Haare, an den Seiten ausrasiert und trug ein schwarzes Sweat-Shirt oder T-Shirt mit einem weißen Aufdruck, eine graue Kapuzenjacke, schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe mit einem weißen seitlichen Emblem. Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahren alt, etwa 1,75 Meter groß und Schwarzafrikaner. Er war schlank, hatte krause, schwarze, kurze Haare, an den Seiten ausrasiert und trug ein schwarz-rot-weiß kariertes Hemd, blaue Jeans und einen schwarzen Blouson.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo unter der Telefonnummer 069-75553111 oder jeder anderen Polizeidienststelle. dr

