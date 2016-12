Reisender tritt und schlägt auf Bahnmitarbeiter ein

35 Jahre alter Mann ohne Fahrschein unterwegs

Frankfurt - Als ein ICE-Reisender von einem Bahnmitarbeiter geweckt wird, rastet der gerade erst wach gewordene Mann komplett aus. Er tritt und schlägt auf den Zugchef ein.

Ein 35-jähriger Wohnsitzloser attackierte gestern Abend gegen 22 Uhr den Zugchef eines ICE kurz vor dessen Einfahrt in den Hauptbahnhof. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann schlafend auf dem Boden angetroffen und durch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn geweckt. Was folgte, waren Schläge und Tritte gegen den Bahnmitarbeiter. Dieser konnte sich dem prügelnden Fahrgast nur dadurch erwehren, dass er sich in einem nahgelegenen Abteil einschloss.

Eine Streife der Bundespolizei wartete bereits am Bahnsteig auf den ankommenden Zug und nahm den aggressiven Reisenden fest. Der Schläger war ohne Fahrschein und alkoholisiert unterwegs und wurde zur Dienststelle gebracht. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung eingeleitet wurde, ging es für ihn im Anschluss ins Polizeigewahrsam. Der Zugchef erlitt bei dem Angriff eine Platzwunde am Kinn, die medizinisch versorgt wurde. (dani)

Deutsche Bahn präsentiert ICE der vierten Generation Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa