Rocker von Volbeat kapern Festhalle

Diese Dänen röhren gut

+ © Rothschild Sieht nicht nach Metallklöppel-Mähne aus, klampft aber wilden Sound aus der Gitarre: Volbeat-Sänger Michael Poulsen. © Rothschild

Frankfurt - Presley trifft Metallica, oder: Dänen knüppeln gut – wenn auch etwas eintönig. Frontsänger Michael Poulsen und seine „Smörrebröd“-Rabauken von Volbeat kapern mal eben Frankfurts proppenvollen Konzerttempel – als Headliner einer Stromgitarren-Dreifaltigkeit mit Airbourne und Crobot.

Es wird eine höllische Festhallen-Party, zu der die Fans ausgelassen Moshpits üben und das ein oder andere Ohr blutet. Aber bekanntlich kommen nur die Harten in den Garten. Ist schon ein kauziges Bild auf dem XL-Bühnenvorhang, über dem das auch auf unzähligen schwarzen T-Shirts im Saal verewigte Band-Logo prangt. Ein Totenschädel ist darunter zu sehen, mit Elvis-Tolle, umrahmt von weißen Engels-Flügeln. Und keine Missverständnisse: Das „Vol“ steht natürlich für „Volume“, will sagen: Die Lautstärke wird so gewaltig sein wie die Drum-Beats von Schlagwerker Jon Larsen. Gegen 21.40 Uhr, die US-Hardrocker von Crobot und die australischen Psychedelic-Metallarbeiter von Airborne haben bereits kräftig auf die Kanne gehauen, fällt dann der Stoff-Fetzen – nachdem Motörheads „Born to Raise Hell“ das Kopenhagener Quartett gebührend satanisch angekündigt hat.

Die „Seal the Deal & Let´s Boogie“-Karawane der Chart-Helden nimmt gleich mächtig Fahrt auf, obwohl der Tourtitel doch orakelt, dass nicht alles glühend heiß geschmiedetes Metall ist, was nach dem fulminanten Opener „The Devil’s Bleeding the Crown“ über die Rampe hämmert. Da wäre beispielsweise der herzallerliebste Dusty-Springfield-Wohlfühsong „I Only Wanna Be With You“, oder eine Prise Johnny Cash mit Akustikklampfe, um das nett countrylastige „Sad Man´s Tongue“ anzustimmen. Womöglich ist ja durch solche Gimmicks die Legende entstanden, Volbeat sei das Synonym für „Rockabilly Metal“. Zumindest der brachiale Live-Auftritt der Dänen erzählt etwas anderes: Nein, Holzgitarre und „Ring of Fire“-Mitsing-Einsätze sind bestenfalls Accessoires für eine Dampfhammer-Show.

Okay, Sänger Michael Poulsen, der seine „Crowd-Surfer-Aufforderung“ mit einem freundlichen „Ladies and Gentlemen“ eröffnet, ist weniger der Archetyp eines grimmigen Metallklöpplers – dazu sind die Haare zu akkurat gegelt (die „Volbeat-Pomade“ gibt’s übrigens am Merchandisingstand). Nichtsdestotrotz gibt es unterm Strich, mit Format-Klassikern wie „Let it Burn“ oder „Slaytan“, vor allem vol(l) auf die Ohren – bis das Danish Dynamite nach gut 90 Minute abgebrannt ist. Reicht auch. (phm)

