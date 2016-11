Unbekannter setzt Blitzer außer Gefecht

Bohrlöcher im Asphalt

Rosbach - Mit Bohrlöchern in den Asphalt hat ein Unbekannter im mittelhessischen Rosbach zwei Blitzeranlagen außer Gefecht gesetzt. Er beschädigte so die darunter verlegten Kabel, wie die Polizei am Donnerstag in Friedberg mitteilte.

"Ein Akkubohrer hat da nicht gereicht", sagte Polizeisprecherin Sylvia Frech dem Nachrichtenportal hessenschau.de. Zuletzt blitzte die eine Anlage am 3. November abends einen Autofahrer. Die Polizei vermutet, dass in den folgenden Stunden der Täter loslegte und die Kabel beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Bei der Überprüfung anderer Blitzer fiel auf, dass eine weitere Anlage auf dieselbe Weise beschädigt worden war. "In dieser befand sich jedoch seit längerer Zeit keine Aufnahmetechnik, so dass nicht genau bekannt ist, wann die Sachbeschädigung erfolgte", hieß es im Polizeibericht. Die Beamten gehen davon aus, "dass derselbe Täter am Werk war". (dpa)

