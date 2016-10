Weißstorch und Uhu sind zurück in Hessen

Kuckuck und Kiebitz in Gefahr

Wiesbaden - Der Kuckuck gehört erstmals zu den gefährdeten Vögeln in Hessen. Auch für die Bestände von Kiebitz, Feldlerche und Braunkehlchen sieht es nicht gut aus. Einigen Arten geht es aber auch deutlich besser.

Der Weißstorch und der Wanderfalke sind zurück in Hessen, der Kiebitz und der Kuckuck sind dagegen in Gefahr. Das Umweltministerium hat in Zusammenarbeit mit der Vogelschutzwarte und der Gesellschaft für Ornithologie eine neue "Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens" vorgelegt. Darin sind 217 Arten verzeichnet, 190 davon brüten oder brüteten regelmäßig in Hessen, wie das Ministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen wurden schon 2014 erhoben. Von den 190 Arten ist fast die Hälfte (48,9 Prozent) ausgestorben, vom Aussterben bedroht oder in Gefahr.

Zum Vergleich: Bei der letzten Roten Liste 2006 galt dies für etwas mehr als die Hälfte (51,1 Prozent) der damals 182 Arten. Der Anteil der ungefährdeten Arten stieg im Vergleichszeitraum von einem knappen (31,3 Prozent) auf ein gutes (38,9 Prozent) Drittel. Allerdings: "Für die meisten Arten, die bereits bei der letzten Roten Liste in hohe Gefährdungskategorien eingestuft wurden, hat sich die Gefährdungssituation nochmals verschärft", hieß es in der Mitteilung. Der Kuckuck steht erstmals auf der Roten Liste und wird als gefährdet eingestuft. Er gehöre zu den Arten, auf die sich die Klimaerwärmung und die intensive Landnutzung negativ auswirkten.

Besonders schlecht geht es den Wiesen- und Ackervögeln sowie den Vögeln, die auf wenig bewachsene, offene Standorte und Sandgruben angewiesen sind. Ihre Lebensräume seien weitgehend verschwunden. So habe der Bestand der Feldlerchen beispielsweise innerhalb von 25 Jahren um mehr als die Hälfte abgenommen. Kritisch ist nach wie vor die Situation für den Kiebitz - trotz erheblicher Anstrengungen. Der Bestand ist von einst mehr als 2000 Brutpaaren auf 250 bis 400 zurückgegangen. Auch die Bestände von Braunkehlchen und Wiesenpieper sinken. Sie sind auf extensiv genutzte Wiesen in den Mittelgebirgen angewiesen. Positiv haben sich dagegen Weißstorch, Wanderfalke, Uhu und Fischadler entwickelt.

Mehr als 400 Storchenbrutpaare siedelten inzwischen wieder in Hessen, nachdem die Art in den 1970er Jahren fast ausgestorben war. Intensive Naturschutzbemühungen hätten bei Uhu und Wanderfalke dazu geführt, dass diese zwischenzeitlich ausgestorbenen Arten sogar aus der Roten Liste entlassen werden konnten. "Beim Fischadler kann möglicherweise in den nächsten Jahren wieder mit einer dauerhaften Brutansiedlung gerechnet werden", hieß es. (dpa)

