Sanfter Geschichtenerzähler

Passenger plaudert in der Jahrhunderthalle aus seiner Zeit als Straßenmusiker – und zeigt, was er dort gelernt hat

Mike Rosenberg alias Passenger gab sich in der Frankfurter Jahrhunderhalle bisweilen ganz romantisch – passendes Licht inklusive.

Frankfurt - Ein Hauch der Siebziger flüstert durch die Jahrhunderthalle Frankfurt, als Mike Rosenberg alias Passenger zur Gitarre greift. Modern, nein, das sind seine sehnsuchtsvollen Songs nicht. Aber zeitlos und alles andere als langweilig. Von Thomas Ungeheuer

Die Jahrhunderthalle tobt. Klatschen, Jubel, Singsang. „Warum geht es hier so fröhlich zu, wenn ihr doch depressive Songs erwartet?“, fragt Mike Rosenberg mit sympathischer Selbstironie. Stimmt, zum Tanzen taugen Rosenbergs Hits nicht gerade. Der 32-Jährige, besser bekannt als Passenger, weiß trotzdem zu unterhalten. Mit seiner vierköpfigen Band zaubert er Titel wie „Life’s For the Living“, „27“ und „Every-thing“ auf die Bühne.

Sonderlich modern klingt der Sound von Passengers Begleitmusikern an Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre dabei nicht. Ein Stück weit fühlt sich der Zuhörer sogar in die Siebziger versetzt. Dennoch passen die Klänge sehr gut zu den Kompositionen des kreativen Kopfes, der die Band zwischendrin für eine Weile pausieren lässt, um alleine mit Gitarre in der Hand ein paar Songs zu zupfen. Gerade in solchen Momenten erweist sich Passenger als sanfter, talentierter Geschichtenerzähler. So schildert er seine Begegnung mit einem alten Mann, den er in Kopenhagen getroffen hat. Zuvor hatte Passenger versucht, an einem belebten Platz als Straßenmusiker aufzutreten. Was ihm die Polizei nach wenigen Sekunden untersagte. Er zog sich zurück – in eine Ecke, in der ihm nur der einsame Mann zuhören wollte. Von ihm erfuhr Passenger, dass er und seine Frau immer von einer Weltreise geträumt hatten. Nur die Kinder erziehen und dann ab ins große Abenteuer. So war der Plan. Doch nachdem die Tickets gekauft waren, wurde seine Frau krank und starb. Der einsame Mann ging allein auf Reisen. Ob er den ihm gewidmeten Song „Travelling Alone“ je gehört hat? Wer weiß. In der Jahrhunderthalle berührt er das Publikum – wohl auch, weil Passenger-Fans bestens mit der Entstehungsgeschichte vertraut sind.

Im Anschluss überrascht der Künstler mit seiner ganz eigenen Version von „The Sound of Silence“. Dabei macht er den Klassiker von Simon & Garfunkel ganz zu einem „echten Passenger“.

Bisweilen wird Rosenberg nur von einem Scheinwerfer angeleuchtet. Melancholisch, konzentriert. Der Zuhörer merkt Passenger seine Erfahrung als Straßenmusiker an. Denn er erweist sich als famoser Alleinunterhalter, der sein Publikum mit Leichtigkeit zum Klatschen, Mitsingen und Lachen bringt. Hier in Frankfurt könne er auch ohne Probleme mit „I Hate“ gegen das Nervengift Botox wettern, sagt er. In Los Angeles „mag man das nicht so“.

Als die Band auf die Bühne stiefelt, wird es wieder etwas rockiger. In bester Spiellaune gibt Passenger zu, dass er seinen Nummer-1-Hit „Let Her Go“ in nur 45 Minuten geschrieben hat. „Dieser Song hat alles verändert. Er ermöglicht mir das Leben, das ich seit vier Jahren führe.“ Und er reißt kurz vor Ende der anderthalbstündigen Show auch die Leute auf der Tribüne von ihren Sitzen.

