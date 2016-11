Sascha Nuhn: Hessens einziger gehörloser Stadtverordneter

Politik ohne Ton

+ © dpa Sascha Nuhn ist Kommunalpolitiker, Grünen-Parteimitglied und gehörlos – aber hier hält er eine Rede im Bad Vilbeler Stadtparlament. Er benutzt sein iPad als Teleprompter, um den Text abzulesen. Vor ihm im blauen Hemd sitzt sein Übersetzer, der Nuhns Gebärdensprache als Worte für die übrigen Stadtverordneten hörbar macht. © dpa

Bad Vilbel - Sascha Nuhn ist gehörlos. Als Stadtverordneter der Grünen in Bad Vilbel will er anderen Menschen mit Behinderung zeigen, was möglich ist, wenn man es nur will. Aber es war ein Sprung ins kalte Wasser. Von Elena Witzeck

Es gibt nur einen Moment am Abend in der Stadtverordnetenversammlung, da verlässt Sascha Nuhn die Lässigkeit. Da schnellt seine Hand empor und er schwenkt ausdauernd den Arm: weil er Angst hat, wieder nicht gehört zu werden. Da sieht es für ein paar Sekunden aus, als hätte man seinen Redebeitrag vergessen und er würde übergangen, beschweren kann er sich ja nicht. Aber dann war es nur eine Verzögerung. Nuhn wird aufgerufen, schnappt sich seine Unterlagen und hat seine Souveränität noch auf dem Weg zum Rednerpult zurück.

Sascha Nuhn ist taub und Stadtverordneter der Grünen in Bad Vilbel. Seit seiner Wahl im März sitzt er im Stadtparlament. Nur die Sitzordnung verrät, dass etwas an ihm anders ist: Nuhn hat im Gegensatz zu den anderen 44 Stadtverordneten einen Tisch für sich. Dafür gestikulieren ihm gegenüber abwechselnd zwei Dolmetscher, eine junge Frau und ein junger Mann. „Gebärden“ heißt das im Fachjargon. Sascha Nuhn schaut konzentriert zu.

„Zwei bis drei Jahre wird es schon noch dauern“, hat er den Dolmetscher vor der Sitzung aus der Gebärdensprache übersetzen lassen und dazu leicht den Mundwinkel verzogen. Bis er sich an die Strukturen in der Versammlung gewöhnt hat und an den harten Ton. Vieles ist für Nuhn noch neu. Seit gerade eineinhalb Jahren ist er in der Politik. Die grünen Kollegen hätten ihn freundlich empfangen, einige Stadtverordnete anderer Parteien fremdelten noch etwas mit ihm. „Aber Veränderung geht nur von innen“, sagt Nuhn.

Beim Landesverband der Gehörlosen arbeitet der 38-Jährige als Vorstand im Bereich Sprache, außerdem ist er Vater und Geschäftsführer eines Dienstleisters. Er kennt die Probleme der Gehörlosen – nicht nur die der „typischen“ Körperbehinderten. Diejenigen mit Sinnesbehinderungen würden zu oft vergessen, sagt Nuhn. Dabei beziehe der Begriff Barrierefreiheit bewusst auch die Grenzen mit ein, die man nicht sehen könne. Es geht ihm um Sichtbarmachen. Jeder soll sehen, dass ein Gehörloser ein politisches Amt ausüben kann.

Einfach ist es nicht. Sascha Nuhns Themen im Stadtparlament sind Inklusion, Barrierefreiheit und sozialer Wohnungsbau. Er hat gemeinsam mit seiner Fraktion ein Konzept entwickelt, wie Menschen mit Behinderungen in Bad Vilbel leben könnten. Aber in der Stadtverordnetenversammlung wird von einem Tagesordnungspunkt zum nächsten gehetzt, für Änderungswünsche bleibt oft nur ein kurzer Moment. So schnell kann Nuhn nicht reagieren. Mit Streitgesprächen und Rhetorik hat er wenig Erfahrung, seine Sprachwelt ist eine andere. Seine erste Rede vor den Stadtverordneten hat Nuhn vorher von einem Lektor korrigieren lassen. Das will er jetzt nicht mehr. „Ich habe ja auch meinen eigenen Stil“, sagt er.

SOS vom Smartphone: Das Mobiltelefon als Nothelfer Zur Fotostrecke

Maren Müller-Erichsen weiß, dass Politiker mit Behinderungen mehr Unterstützung benötigten. „Aber das Thema kommt erst jetzt so richtig auf“, sagt die Behinderten-Beauftragte der hessischen Regierung. Sie weiß in Hessen von keinem anderen Gehörlosen, der wie Nuhn Politik macht. Körperliche Behinderungen seien verbreiteter und würden besser unterstützt. „Aber in den anderen Fällen müssen sich Einzelkämpfer erst einmal durchsetzen und sensibilisieren“, sagt Müller-Erichsen.

Für seine dritte Rede vor der Stadtverordnetenversammlung benutzt Nuhn sein iPad als Teleprompter. Der Dolmetscher sitzt ihm gegenüber in den Reihen der Teilnehmer und übersetzt. Nuhn gebärdet überzeugend, es geht um Wohnungsbau für Menschen mit mittlerem Einkommen. Die Diskussion wird hitzig, es gibt Zwischenrufe und spöttische Kommentare, aber keiner traut sich, den gehörlosen Kollegen direkt einzubeziehen.

Nuhn will diejenigen, die ihm mit Distanz begegnen, nicht abstempeln, sondern ihnen zeigen, dass Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. „Einer muss es vormachen. Dann trauen sich die anderen.“ Deshalb hat er vor ein paar Jahren eine Fallschirmspringer-Lizenz gemacht und tauchen gelernt: Um zu beweisen, dass auch ein Gehörloser alles erreichen kann, was er will. (dpa)

Quelle: op-online.de