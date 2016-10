Steuerzahlerbund kritisiert Kosten für Hessentag

„Schwarzbuch“ 2016

Wiesbaden - Der Bund der Steuerzahler wirft der Landesregierung mangelnden Willen zur Kostenreduzierung des Hessentags vor. Das alljährliche Landesfest sei das „mit Abstand längste und teuerste“ in ganz Deutschland, kritisiert der Steuerzahlerbund in seinem heute veröffentlichten „Schwarzbuch“ laut einer Mitteilung.

Auch nach dem Regierungswechsel zu Schwarz-Grün seien weder die Dauer von zehn Tagen noch die jährliche Ausrichtung ernsthaft in Frage gestellt worden. Zwar sei zu begrüßen, dass der Landeszuschuss begrenzt worden sei. Doch würden alle Kosten für die Steuerzahler zusammengerechnet, kämen weiterhin mindestens 20 Millionen Euro pro Jahr heraus. Dies sei deutlich zu hoch. Eine Stellungnahme der Landesregierung dazu lag zunächst nicht vor. In der bundesweiten Liste des Steuerzahlerbunds, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt werden sollte, befinden sich auch weitere Fälle aus Hessen. Mit der Veröffentlichung will der Verband einen effizienteren Umgang mit dem Geld der Steuerzahler erreichen. (dpa)

Quelle: op-online.de