Zwei Schwarzfahrerinnen prügeln und flüchten aus S-Bahn

Polizei ermittelt nach Eskalation

Frankfurt - Zwei Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn werden in Frankfurt in der S-Bahnlinie 5 beim Halt am Bahnhof Galluswarte von zwei noch unbekannten weiblichen Personen angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, waren die beiden Mitarbeiterinnen gerade dabei Fahrscheine zu kontrollieren, als eine Situation am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, eskalierte. Plötzlich wurden die Bahn-Mitarbeiterinnen von zwei Frauen beleidigt, welche offenbar keinen Fahrschein besaßen. Anschließend prügelten die unbekannten Frauen auf die Angestellten ein. Die Angriffe waren dabei so heftig, dass neben diversen Kopfverletzungen einer Mitarbeiterin die Hand gebrochen wurde. Noch bevor eine Streife der Bundespolizei am Tatort war, flüchteten beide Schlägerinnen. Gegen die noch unbekannten Frauen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet. (dr)

