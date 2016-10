Güterwaggon-Selfie: Jugendliche bei Stromunfall verletzt

Der Oberleitung zu nahe gekommen

Riedstadt - Zwei 14-Jährige haben auf einem abgestellten Güterwaggon ein Selfie machen wollen und sind dabei der Oberleitung zu nahe gekommen - mit fatalen Folgen.

Durch einen Funkenüberschlag habe einer der Jugendlichen schwere Verbrennungen an Armen, Beinen und Oberkörper erlitten, berichtete die Bundespolizei. Der andere Junge wurde bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof im südhessischen Riedstadt-Goddelau leicht verletzt. Beide Jugendlichen kamen in Krankenhäuser. Die Gleise wurden für den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte für rund eine Stunde gesperrt, es kam zu Verspätungen im Zugverkehr. (dpa)

Das sind die beliebtesten Selfie-Orte der Welt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa