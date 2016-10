Serie von Schüssen gibt Ermittlern Rätsel auf

Mehrere Personen verletzt

Fulda/Limburg - Mehrere Menschen sind in den vergangenen Tagen in Ost- und Mittelhessen vermutlich mit einer Luftdruckwaffe beschossen und verletzt worden. Doch bislang hat die Polizei lediglich ein Projektil gefunden.

Es gebe bislang weder Hinweise auf Täter noch Spuren, sagte ein Polizeisprecher heute in Fulda. Lediglich ein Projektil habe sichergestellt werden können. Die Serie hatte am Montag vor einer Woche im Kreis Limburg-Weilburg begonnen. In Limburg wurde ein 16-jähriger Mofafahrer vermutlich von einem Geschoss am Rücken getroffen, einen Tag später eine 17 Jahre alte Fußgängerin am Gesäß. Auch in Elz soll ein 58-Jähriger beschossen und an der Brust getroffen worden sein.

Bei Vorfällen am Samstag wurden nach Angaben der Polizei zwei Männer unter anderem in Wartenberg im Vogelsbergkreis sowie in Fulda beschossen. Darauf deuteten die Verletzungen hin, sagte der Sprecher. Ein 63-Jähriger erlitt eine blutende Wunde am Hinterkopf, ein weiterer Mann eine am Rücken. Die Polizei vermutet, dass bei den meisten Fällen aus einem fahrenden Auto heraus geschossen wurde. Ob die Fälle etwas miteinander zu tun haben, sei Teil der Ermittlungen, sagte der Sprecher. (dpa)

Quelle: op-online.de