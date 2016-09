Mann droht mit Pistole

Viernheim - Ein mutmaßlicher Serienräuber hat eine Spielhalle in Viernheim überfallen und eine Angestellte mit einer Pistole bedroht.

Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der maskierte Mann am Mittwochabend in Anwesenheit von Gästen mehrere hundert Euro und floh. Die Polizei geht davon aus, dass er in den vergangenen Monaten mehrere Spielhallen ausgeraubt hat - er trug dabei stets dieselbe weiße Maske. (dpa)

