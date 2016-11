Stallpflicht wegen Vogelgrippe-Gefahr verordnet

Vorsorge

Wiesbaden - Zum Schutz vor der Vogelgrippe hat das hessische Umweltministerium für bestimmte Risikogebiete vorsorglich Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Dies betreffe vor allem Zonen entlang der großen Flüsse und Seen, teilte das Ministerium heute in Wiesbaden mit.

In Hessen gebe es aktuell keinen Vogelgrippefall. Allerdings sei der Erreger der klassischen Geflügelpest H5N8 seit vergangener Woche verstärkt im Norden und Süden Deutschlands aufgetreten, vorwiegend bei Wildvögeln. In Hessen müssen nun alle gewerblichen oder privaten Geflügelhalter in den Risikogebiete ihre Tiere ab dem 21. November bis auf weiteres im Stall halten. Wer tote Wildvögel findet soll dies laut einer Bitte des Umweltministeriums beim Veterinäramt melden. Dann könne der Kadaver untersucht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen sei das derzeit kursierende Virus für Menschen ungefährlich, teilte das Ministerium mit. (dpa)

