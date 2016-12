Stimmung besser als Lage

Meist Zuversicht bei Hessens Metall- und Elektrofirmen / Sorge um Standort

FRANKFURT - Die Stimmung in den hessischen Metall- und Elektrounternehmen ist besser als die Lage. Von Marc Kuhn

Zudem bereitet der Brexit – das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU – und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten den Firmen nach Abgaben des Arbeitgeberverbands Hessenmetall Kopfzerbrechen. „Die Stimmung in Hessens größter Industrie ist im Vergleich zum Vorjahr gut“, sagte Peter Hampel, Geschäftsführer Tarifwesen und Arbeitswissenschaft des Verbands, zu einer Umfrage unter Firmenchefs. „Gegenüber Frühjahr 2016 wird die Lage deutlich verbessert eingeschätzt. “ Bis zum Frühjahr 2017 würden die Unternehmen einen leichten Aufschwung erwarten. „Die Einschätzung der Teilnehmer ist besser als die festgestellte Stagnation der Geschäftslage in der gesamten Industrie“, erklärte Hampel weiter.

Nach Zahlen des Statistischen Landesamts stagniert die Geschäftsentwicklung, so Hessenmetall. Die Beschäftigung wachse zwar. Für dieses Jahr werde ein Umsatz der Firmen der Metall- und Elekroindustrie in Höhe von 56,5 Milliarden Euro prognostiziert - auf Vorjahreshöhe, erklärte Volker Fasbender, Hauptgeschäftsführer des hessischen Verbands.

Bei der Chefumfrage hätten etwa 47 Prozent der Firmen ihre Lage als gut oder sehr gut beurteilte, berichtete Hampel weiter. Rund 43 Prozent bezeichneten sie als befriedigend, zehn Prozent als schlecht. Beim Ausblick auf das Frühjahr 2017 würden 21 Prozent mit einer besseren Entwicklung und zehn Prozent mit einer schlechteren rechnen. „Die positive Ausgangsstimmung verbessert sich weiter mit einer verhalten optimistischen Einschätzung“, erläuterte Hampel.

Den Brexit, Tendenzen zum Protektionismus in China und wohl bald auch in den USA, die Russlandkrise und „zuletzt ein reformunwilliges Italien“ bezeichnete Fasbender als Herausforderungen für das nächste Jahr. Er sprach von drohenden Wachstumsverlusten. Für den Export der deutschen Metall- und Elektrofirmen sei Großbritannien sehr wichtig. Die Ausfuhren hätten 2015 bei knapp 56 Milliarden Euro gelegen. „Das Wachstum der Exporte lag in den letzten sieben Jahren bei jährlich zwischen sieben und acht Prozent“, sagte Fasbender mit Blick auf das geplante Ausscheiden der Briten aus der EU. Die Ausfuhren in die USA hätten im vergangenen Jahr bei knapp 82 Milliarden Euro gelegen, die Importe bei mehr als 32 Milliarden Euro. „Und dieser Exportüberschuss ist in den letzten sechs Jahren ständig gewachsen.“

Hessenmetall sorgt sich zudem um den hiesigen Standort. „Weil die Produktion nur wenig, die Kosten hingegen stark gestiegen sind, haben wir an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Unternehmen an ausländischen Standorten verloren“, erklärte Fasbender. Lediglich 2010 und 2011 seien die Lohnstückkosten gesunken. „Unser Fundament bröckelt“, sagte Fasbender. „Wo in anderen Ländern Qualität und Tempo steigen, steigen bei uns vor allem die Kosten“, berichtete der Hauptgeschäftsführer von Hessenmetall. „Wir müssen immer besser werden, damit wir ganz oben auf der Welle surfen“, forderte er. „Wir müssen wettbewerbsfähiger werden.“

Quelle: op-online.de