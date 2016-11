Streit in Bank eskaliert: Mann prügelt mit Radkreuz los

Anzeigen erstattet

Messel - Ein verbaler Streit gerät in einer Bank in Messel völlig aus dem Ruder. Bei der anschließenden Schlägerei zwischen drei Männern wird sogar ein Radkreuz als Waffe eingesetzt.

Wie die Polizei berichtete, eskalierte gestern Nachmittag ein Streit zwischen zwei Männern in einer Bank im Kohlweg. Der Streit verlagerte sich sogar noch vor die Bank. Gegen 17 Uhr waren die Männer im Alter von 26 und 49 Jahren am Geldautomaten aneinandergeraten. Nach verbalen Streitigkeiten kam es zu einem Gerangel, bei dem Schläge und Tritte ausgeteilt wurden. In der Folge soll der 49-Jährige ein Radkreuz aus seinem Auto geholt haben und erneut auf den 26-Jährigen losgegangen sein. Zu der Prügelei kam noch der 20-jährige Sohn des 49-Jährigen hinzu. Beim Eintreffen der Polizeisteife waren die Gemüter noch erhitzt, die Schlägerei aber bereits beendet. Alle drei Beteiligten hatten Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Gegen sie wurden Anzeigen erstattet, das Radkreuz wurde zudem sichergestellt. (dr)

