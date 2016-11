Streit vor Eissporthalle endet mit Messerstichen

Junge Männer aus Offenbach und Bad Soden

Frankfurt - Vor der Frankfurter Eissporthalle geraten zwei junge Männer aus Offenbach und Bad Soden in einen Streit. Als er sich bedroht fühlt, zückt der Sodener ein Klappmesser und sticht auf den Offenbacher ein.

Mit Messerstichen endete gestern Abend eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Frankfurter Eisporthalle am Bornheimer Hang. Gegen 18.50 Uhr gerieten zwei junge Männer aus Bad Soden und Offenbach in einen Streit. Als sich der Offenbacher seinem Kontrahenten scheinbar gefährlich näherte, zückte der Sodener ein Klappmesser und stach einige Male zu. Hierbei erlitt der Offenbacher oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper und musste medizinisch versorgt werden. Nach Zeugenangaben soll auch der Offenbacher in Form von Tritten und Schlägen ausgeteilt haben. Ein Angestellter der Eissporthalle beendete die Auseinandersetzung und verständigte die Polizei. Gegen beide jungen Männer, 18 und 21 Jahre, sind Strafverfahren eingeleitet worden. (jrd)

