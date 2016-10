Streit eskaliert: Mann überwältigt Messerstecher

Polizei nimmt Angreifer fest

Marburg - Nach einem Messerangriff hat die Polizei im mittelhessischen Biedenkopf einen 52 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Marburg mitteilten, waren der Mann und ein 48-Jähriger am Montagabend in einer Wohnung in der Innenstadt zu Besuch. Die alkoholisierten Männer seien zunächst in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf der 52-Jährige ein Küchenmesser gegriffen und auf das Opfer losgegangen sein soll. Der Angegriffene habe den Angreifer überwältigen können, der dabei leicht verletzt worden sei. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Warum die Männer sich gestritten hatten, war am Dienstag noch unklar. (dpa)

In Gewaltkonflikten richtig verhalten Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa