Streit ums stille Örtchen

Öffentliche Toiletten sind Mangelware, weil ihr Unterhalt die Kommunen teuer zu stehen kommt

+ © Tim Brakemeier Erfolgsmodell: Der Berliner Außenwerber Wall GmbH installiert öffentlich zugängliche Toiletten und erhält dafür Reklamerechte der Kommune. - Foto: dpa © Tim Brakemeier

Frankfurt - Rein rechnerisch müssen sich gut 13 000 Frankfurter eine öffentliche Toilettenanlage teilen. Andernorts sieht es nicht besser aus. Den Städten fehlt das Geld für weitere WC-Anlagen. Von Khang Nguyen

Wenn Stephanie Kühne um 6.30 Uhr die öffentlichen Toiletten an der Konstablerwache aufschließt, dauert es nicht lange, bis die ersten Passanten vorbeischauen. In den frühen Morgenstunden zählt sie bis zu 25 „Stammkunden“, die nahezu täglich vorbeischauen. „Die Personen kommen gern her, weil es sauber ist“, erzählt die 39-Jährige stolz. Bis 13.30 Uhr hält die zweifache Mutter die 200 Quadratmeter große Anlage in der Frankfurter Innenstadt sauber.

Dass man als Passant oder Tourist in Frankfurt so leicht eine Toilette findet, ist nicht selbstverständlich. Am Mainufer beispielsweise sucht man sie inzwischen vergeblich. Blaue Kabinen, die dort testweise standen, sind wieder entfernt worden. Die Problematik hat schon einige Debatten hervorgerufen. Die Stadt Frankfurt verweist auf die Sanitäranlage am Paulsplatz, rund 200 Meter vom Eisernen Steg entfernt. Zusätzlich hat die Stadt einen Vertrag mit Gastronomen am Mainufer geschlossen, damit Passanten deren Toiletten ohne Verzehrpflicht benutzen können.

Sind öffentliche Toiletten Mangelware? Der Hessische Städte- und Gemeindebund berichtet, dass sich Bürger gelegentlich „über nicht ausreichende öffentliche Toilettenanlagen beklagen“. Genaueren Aufschluss verschafft der Blick auf einige Zahlen: So gibt es in Frankfurt 55 WC-Standorte. Damit dient eine öffentliche Anlage rein rechnerisch rund 13 300 Einwohnern. Hinzu kommen nochmals rund 350 000 Pendler, die täglich nach Frankfurt fahren.

Noch schlechter ist es um Kassel (20 000 Einwohner pro Anlage) und die Landeshauptstadt gestellt: 29 000 Wiesbadener teilen sich laut Pressestelle eine dieser Sanitäreinrichtungen. In Gießen gibt es nur zwei städtische Toilettenstandorte. Doch dort kommen noch 26 weitere WCs hinzu, die Gastronomen kostenfrei zur Verfügung stellen.

Eine Mindestanzahl öffentlicher Sanitäranlagen ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. „Es handelt sich hierbei um eine freiwillige kommunale Leistung“, erklärt der Sprecher der Stadt Darmstadt, Klaus Honold. Die Stadt Frankfurt ergänzt, die Bereitstellung von Toiletten sei abhängig von der „finanziellen Leistungsfähigkeit“. In Fulda verweist man auf VDI-Richtlinien, wonach auf 5 000 bis 10 000 Einwohner je ein öffentliches WC für Mann und Frau veranschlagt wird. Rund 2 000 Personen suchen die Klos an der Konstablerwache täglich auf.

Oft fehlt den Städten das Geld für neue Toiletten-Standorte. Die Kosten einer Anlage hängen ab von Größe, Lage und Nutzerfrequenz. Die Stadt Frankfurt zahlt monatlich 2 500 Euro für ein einfaches System-WC, die Anlage an der Konstablerwache schlägt mit 20 000 Euro zu Buche. Spitzenreiter ist die Anlage an der Hauptwache, die aufgrund des Nachtbetriebs im Winter 35 000 Euro im Monat kostet.

In Wiesbaden hat sich die Verwaltung Gedanken gemacht, wie öffentliche Toiletten auf anderem Weg finanziert werden können. Vor wenigen Jahren hat die Landeshauptstadt ihre Reklamerechte an die Wall GmbH verkauft. Seither freut sich die Stadt über 1,5 Millionen Euro pro Jahr sowie acht Toiletten, die das Berliner Unternehmen kostenfrei aufgestellt hat. In Frankfurt haben sich dagegen alternative Modelle zur Errichtung öffentlicher Toiletten „in der Vergangenheit nicht bewährt und werden derzeit nicht verfolgt“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Groß scheint der öffentliche Druck nicht zu sein, denn neue Sanitäranlagen sind in Darmstadt und Wiesbaden nicht geplant. In Frankfurt denkt die Verwaltung darüber nach, eine Anlage in Höhe der Untermainbrücke zu installieren. Das Areal unmittelbar am Mainufer steht allerdings unter Denkmalschutz. So wird versucht, weiter oben auf Straßenniveau einen Standort zu finden. Ein konkretes Datum gibt es bisher nicht. - dpa

Quelle: op-online.de