Streit um Straßenreinigung: Bürger sollten bis zu 2000 Euro im Jahr zahlen

Wiesbadener Initiative erstellt Konzept

Die Bürgerinitiative „Gehwegreinigung in Bürgerhand" in Wiesbaden erstellt ein Konzept für eine neue Straßenreinigungssatzung. Mitte 2017 soll die Politik über die neue Satzung entscheiden, nachdem heftiger Widerstand der Bürger zuvor die städtischen Pläne für die Straßenreinigung gestoppt hatte.

Wiesbaden - Bis zu 2000 Euro im Jahr für Straßenreinigung berappen? Eine Neuregelung hat in Wiesbaden viele Bürger auf die Barrikaden getrieben. Nun kommt es zu einer Überprüfung des Straßennetzes. Wie sind die Regelungen in anderen hessischen Städten? Von Robert Maus

Nach dem Protest vieler Bürger wird bei 1 879 Straßen in Wiesbaden geprüft, wie oft diese gereinigt werden müssen und ob die Anwohner nicht einfach selbst kehren dürfen. Das ist das Ergebnis der Kritik an der Einführung einer neuen Satzung zur Straßenreinigung in der hessischen Landeshauptstadt. Bis Ende März 2017 soll die Überprüfung abgeschlossen sein, sagte der Sprecher der Entsorgungsbetriebe Wiesbaden (ELW), Frank Sand. Die neue Eingruppierung der Straßen werde von der Bürgerinitiative „Gehwegreinigung in Bürgerhand“ (GiB) organisiert. Diese hatte sich Anfang 2016 gegründet, um die neue Satzung zu verhindern. Das gelang ihr auch teilweise, denn im Juli kippte die Mehrheit der Stadtverordneten die zweite Stufe der Neuregelung. Die Bürgerinitiative überreichte der Stadt eine Petition mit 5 642 Unterschriften gegen die neue Satzung.

Demnach sollten ursprünglich einige Anwohner, die ihren Gehweg bisher selbst kehren durften, in Zukunft Straßenreinigungsgebühren von bis zu 2 000 Euro im Jahr zahlen. Wieder andere, die gern die Reinigung bezahlen wollten, sollten fortan selbst kehren. Laut Sand hagelte es hunderte Widersprüche gegen die neuen Gebührenbescheide. Ziel der GiB ist es dagegen nach eigenen Angaben, eine Systematik zu entwickeln, die die Straßen nachvollziehbar und transparent in bestimmte Reinigungsstufen einteilt. Dieses in Grundzügen schon fertige Konzept wird laut Sand den Entsorgungsbetrieben Wiesbaden übergeben. Diese prüfen es und erstellen eine entsprechende Kostenkalkulation. Ende des 2. Quartals 2017 soll eine geprüfte Version der neuen Satzung zur Straßenreinigung vorliegen, über die die Stadtverordneten dann entscheiden können.

Ob die Säuberung der Straßen in Wiesbaden künftig teurer ist als in anderen hessischen Städten, lässt sich bislang schwer sagen. In der Stadt werden die Gebühren anhand einer bestimmten Berechnung auf Basis der Grundstücksfläche ermittelt. Zudem kommt es darauf an, wie oft die Straße und der Gehweg gereinigt werden. So macht das auch Kassel: Dort werden Straßen nach einer vergleichbaren Berechnung in die Kategorien 1, 2 oder 3 eingeteilt. Ein Berechnungsmeter der Kategorie 1 mit sechsmaliger Reinigung in der Woche kostet hier 41,76 Euro im Jahr. In der Kategorie 2 wird nur zweimal pro Woche gereinigt. Daher schlägt dieser Berechnungsmeter lediglich mit 13,92 Euro im Jahr zu Buche.

In Darmstadt ist die Berechnung anders. 60 Prozent der Straßen werden hier öffentlich gereinigt, die anderen 40 Prozent privat gekehrt, wie Stadtsprecher Daniel Klose mitteilt. Als Beispiel nennt er einen 20 Meter langen Gehweg. Die Gebühr für diesen würde bei einer wöchentlichen Reinigung 134,40 Euro im Jahr betragen. Noch einfacher ist die Rechnung in Fulda. Jeder kehre am Grundstück selbst, hieß es. (dpa)

