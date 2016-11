Todesstoß aus Frankfurt

„Einstampfen“: Mainmetropole lehnt geplantes Tarifsystem des RMV mit entfernungsabhängigen Fahrpreisen ab

Frankfurt - Der Versuch des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), bei seinem Tarifsystem die „Wabenstruktur“ möglicherweise zu überwinden und die Fahrpreise nach der zurückgelegten Entfernung zu berechnen, scheint politisch tot. Von Michael Eschenauer

Frankfurt bezeichnet die Auswirkungen der geplanten Neustrukturierung jetzt als unzumutbar.

Das Verdikt ist hart: Das Projekt habe wegen der damit verbundenen deutlichen bis dramatischen Preissteigerungen keine Zukunft. Es verärgere zahllose Fahrgäste und sei verkehrspolitisch falsch. Das Resümee ist nicht minder drastisch: Der RMV sollte den entsprechenden Versuch nicht mehr weiterverfolgen, geschweige denn bewerben. Beide Aussagen stammen vom Frankfurter Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling (SPD). Nach seinen Angaben ist sogar ein Antrag für die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung in Vorbereitung, demzufolge die Bürgervertretung eine mögliche Neustrukturierung des RMV-Tarifsystems ablehnt.

Nach Oesterlings Berechnungen würde ein neues entfernungsabhängiges Tarifsystem den meisten Frankfurter Bürgern bei innerstädtischen Fahrten Preissprünge bei S- und U-Bahn von bis zu 100 Prozent zumuten. Frankfurt, so Oesterling, halte den auf ursprünglich drei Jahre terminierten und seit April laufenden Test, bei dem bislang 8 000 Teilnehmer die Bahnen mit einem elektronischen Ticket via Smartphone nutzen, angesichts dieser Sachlage für nutzlos. Man werde einer Übernahme von „RMV-Smart“ in den Regelbetrieb ohnehin nicht zustimmen. Die Reform war insbesondere von Städten im Frankfurter Umland begrüßt worden. Vor allem in Offenbach leiden RMV-Nutzer unter hohen Fahrpreisen auf der kurzen Strecke nach Frankfurt, die durch das 20 Jahre alte Wabensystem entstehen.

Zu Wochenbeginn legte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nach und bekräftigte die Ablehnung der Mainmetropole. Er forderte in der FAZ, die Ticketpreise zu deckeln, so dass kein RMV-Nutzer mehr zahlen müsse als bisher. Auch die Frankfurter CDU lehnt RMV-Smart“ ab. Parteivorsitzender und Kämmerer Uwe Becker riet dem RMV, das geplante neue Tarifsystem „einzustampfen“. OB Feldmann nannte explizit das Beispiel Frankfurt-Offenbach und forderte ein „echtes Nachbarschaftsticktet“, das eine Verbilligung der Tarife in Nachbarstädten nicht mit einer Mehrbelastung der Frankfurter Bürger verbinde.

Oesterling legte als Zwischenergebnis zu dem Versuch die Preistabelle für Fahrten mit der U2 in Richtung Hauptwache vor. Dabei verglich er die bisherigen mit den „Smart“-Preisen. Mit Ausnahme der Fahrt von der Miquel-/Adickesallee verteuern sich die Tickets, ab Dornbusch bliebe der Preis in etwa unverändert. Bei innenstadtnahen Verbindungen sinkt der Preis zwar, ist aber immer noch höher als das derzeit schon angebotene Kurzstrecken-Ticket.

Auch S-Bahnfahrern drohen höhere Preise. Im Gegenzug tut sich nach den Berechnungen Oesterlings für die Pendler zwischen Offenbach und Frankfurt nur relativ wenig. So kostet die Strecke Oberrad/Buchrainplatz zum Offenbacher Marktplatz derzeit 4,65 Euro. Käme die RMV-Reform, würde er um lediglich 61 Cent sinken.

Der RMV reagierte gestern mit der Feststellung, Änderungen am „RMV-Smart“-Konzept seien auch im laufenden Versuch möglich. Sie müssten durch den Aufsichtsrat einstimmig beschlossen werden, so Sprecher Sven Hirschler. Die Fahrpreis-Struktur in dem Versuch sei – eben weil es ein Versuch sei – problemlos veränderbar. Das Ergebnis auch hinsichtlich der Entscheidung „Wabe oder Entfernungstarif“ offen. Die jetzt vorgelegten Ticketpreise seien „nicht in Stein gemeißelt“, weil ihrer Kalkulation bisher nur das Mobilitätsverhalten eines Teils der RMV-Kunden zugrundeliege. Erst im Frühjahr werde man eine belastbare Prognose geben können.

Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) erklärte gestern: „Das Waben-Tarifsystem strotzt vor Ungerechtigkeiten und muss gerade auch im Interesse von Offenbach verändert werden. Wie das zu geschehen hat, werden wir in dem dafür zuständigen Gremium, dem Aufsichtsrat, dem ich auch seit Kurzem angehöre, zeitnah diskutieren.“

Quelle: op-online.de