Tödlicher Unfall auf der A3 am Flughafen Frankfurt

21-Jähriger prallt gegen Lkw

Frankfurt - Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 auf Höhe des Frankfurter Flughafens ist am Montagmorgen ein 21 Jahre alter Mann getötet worden.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das Auto des Mannes mit einem Lastwagen. Weitere Details sowie die Ursache waren zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich gegen 4.40 Uhr zwischen der Anschlussstellen Kelsterbach und Flughafen Frankfurt in Fahrtrichtung Würzburg. Der 21-jährige Autofahrer war mit hoher Geschwindigkeit auf den Lastwagen aufgefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Wagen des Mannes geriet beim Crash unter den Lkw. Der 56 alte Fahrer des Lastwagens wurde laut Polizei nicht verletzt. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der Sachschaden von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die A3 war in Fahrtrichtung Würzburg zeitweise nur einspurig befahrbar. Hinter der Unfallstelle bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein kilometerlanger Stau. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern noch an. (dpa/dr)

Toter bei Unfall auf der Autobahn 3 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de