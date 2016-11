Überfahrener Fußgänger beim Kölner Karneval stammt aus Hessen

Von zwei Straßenbahnen überrollt

Köln/Kassel - Bei einem am Karnevalsauftakt in Köln überfahrenen Fußgänger handelt es sich um einen jungen Mann aus dem Raum Kassel. Der 21-Jährige war am 11. November in der Kölner Innenstadt von zwei Straßenbahnen überrollt worden, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte.

Er verstarb noch am Unfallort. Zuvor hatte die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (HNA) über die Herkunft des Mannes aus Kaufungen (Kreis Kassel) berichtet. Der Mann hatte aus zunächst unklaren Gründen am späten Freitagabend im Gleisbett gelegen und war von den beiden Fahrern der Straßenbahnen übersehen worden. Wegen der Eröffnung der Karnevalssaison waren die Züge in kürzeren Abständen getaktet. (dpa)

Jecken starten in die närrische Zeit Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa