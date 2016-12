Übergriffe in Groß-Umstadt: Mutmaßlicher Sex-Täter verhaftet

Nach DNA-Reihenuntersuchung

Groß-Umstadt/Darmstadt - DNA-Spuren überführen einen möglichen Sexualstraftäter aus Groß-Umstadt: Die Polizei hat den Mann verhaftet, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Beim Winzerfest soll er zwei Frauen überfallen und vergewaltigt haben.

Die Polizei in Darmstadt hat den 34-Jährigen heute Morgen verhaftet. Das Amtsgericht Darmstadt hatte gestern auf Antrag der Darmstädter Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen. Sie wirft dem Mann aus Groß-Umstadt Vergewaltigung in zwei Fällen vor. Er soll nach dem Winzerfest 2015 und 2016 in Groß-Umstadt zwei Frauen überfallen und sexuell genötigt haben. Die Ermittler konnten den Beschuldigten über seine DNA-Spuren überführen, die bei einer Reihenuntersuchung von Speichelproben abgeglichen wurden. Wegen der laufenden Ermittlungen erteilen Polizei und Staatsanwaltschaft zur Zeit keine weiteren Auskünfte. (jrd)

