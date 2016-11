Lastwagen reißt Gaslaterne um und löst Alarm aus

Unfall in Frankfurt

Frankfurt - Ein Lastwagenfahrer hat am Samstag in Frankfurt mit seinem Fahrzeug eine Gaslaterne umgerissen und einen Gasalarm ausgelöst.

Mehrere Häuser im Stadtteil Seckbach mussten vorübergehend evakuiert werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 56 Jahre alte Fahrer sei offenbar wegen eines Schwächeanfalls von der Fahrbahn abgekommen. Der Radiosender FFH hatte am Morgen über den Unfall berichtet. Der Lkw stieß vor einem Wohnhaus gegen die mit Gas betriebene Laterne, die durch die Feuerwehr und den Energieversorger Mainova vom System abgekoppelt wurde. Zeitweise wurde die gesamte Gasversorgung in dem Bereich abgestellt. Bis zu zehn Menschen fanden während der Evakuierung in einem Wärmebus Schutz vor dem Regen. Der Fahrer des Lastwagens wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gasalarm konnte am Vormittag wieder aufgehoben werden. (dpa)

