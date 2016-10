Unternehmen sind zufrieden

IHK Frankfurt warnt nach Umfrage aber vor Unsicherheiten

Frankfurt - Die Wirtschaft im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt läuft rund. 93 Prozent der Betriebe beurteilen die laufenden Geschäfte als gut oder befriedigend, nur sieben Prozent schätzen die Situation als schlecht ein. Von Marc Kuhn

„Vor allem von der Bauwirtschaft, dem Gastgewerbe und den unternehmensbezogenen Dienstleistern gehen positive Wachstumsimpulse aus“, erklärte Mathias Müller, Präsident der IHK, zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage. „Zwar rechnet die Mehrheit der Unternehmen auch in Zukunft mit steigenden oder zumindest gleichbleibenden Geschäften, dennoch sind die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten echte Wachstumshemmnisse.“ Vor allem die Sorge vor einer sinkenden Auslandsnachfrage und die noch offenen Folgen des Brexits würden die Betriebe verunsichern.

An den aktuellen Beschäftigungs- und Investitionsplänen lassen sich noch keine Unsicherheiten erkennen. Die Investitionsneigung erreicht nach einem kleinen Dämpfer das Vorjahresniveau: 28 Prozent der Firmen rechnen mit steigenden Budgets und 57 Prozent planen, die Volumen konstant zu halten, wie die IHK mitteilte.

In den nächsten Monaten rechnen die Betriebe im IHK-Bezirk mit einem Beschäftigungsaufbau. „Nahezu jedes vierte Unternehmen plant, den Personalbestand zu erhöhen und 62 Prozent halten an den aktuellen Beschäftigungsplänen fest.“ Nach Einschätzung der Kammer könnte der Fachkräfteengpass bald die Pläne der Firmen durchkreuzen, denn mit 42 Prozent sehen so viele Unternehmen wie nie zuvor in dem Mangel das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. „Über ein Drittel der Betriebe im IHK-Bezirk kann bereits heute offene Stellen nicht besetzen, weil passendes Personal fehlt. Vor allem Fachkräfte mit Hochschul- oder Berufsabschluss werden gesucht,“ sagte Müller.

Flüchtlinge spielen bei der Reaktion der Firmen auf den Fachkräftemangel auch eine Rolle, wie die IHK berichtete. Zwölf Prozent der Unternehmen beschäftigen Flüchtlinge – überwiegend als Einstiegsqualifikanten – und acht Prozent planen, in den nächsten zwei Jahren Flüchtlinge einzustellen oder auszubilden.

