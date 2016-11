Verdammt, die kenn’ ich!

Bei der Frankfurter „Schlagernacht des Jahres“ gibt es Stars und Hits am Fließband

+ Beeindruckt vom Frankfurter Feiermarathon: Jürgen Drews ist Schlusslicht der sechseinhalbstündigen „Schlagernacht des Jahres“ - Fotos (2): Rothschild

Frankfurt - Roland Kaiser, Nicole, Matthias Reim, Jürgen Drews – mit großen Namen lockt die „Schlagernacht des Jahres“ 6500 Gäste in die Frankfurter Festhalle. Von Lisa Berins

Der Frust kommt zum Schluss: die Erkenntnis, dass es die kaltgraue Welt da draußen doch noch gibt. Das war in den vorausgegangenen sechseinhalb Stunden irgendwie in Vergessenheit geraten. In der Festhalle haben Schlagerstars und -Sternchen am Samstagabend gekonnt eine glitzrig-süße Hit-Soße über die kleinen und großen Alltagssorgen gegossen.

Es geht Schlag auf Schlag auf der Bühne: Kaum einer der 14 Acts hat mehr als 30 Minuten Zeit, um die Halle mit seiner Best-of-Revue in Schwung zu bringen. Langeweile kann so wirklich nicht aufkommen. Fast überflüssig sind da die La-Ola-Animationen des hr4-Moderators Roland Boros oder die ständigen Einheiz-Rufe von der Bühne. Das Publikum ist ohnehin in dankbarer Mitklatsch- und Schunkellaune.

Los geht’s mit der feschen Newcomerin und Matthias-Reim-Freundin Christin Stark, die mit zerrissener Jeans und Tattoos die Rockschlagerbraut gibt. Musikalisch ist’s eher Muff mit Beats: „Wo ist die Lie-ie-ie-ie-be hin“, fragt sich die „Rihanna des Schlagers“, bevor sie nach zwei Songs hinter der Bühne verschwindet und Platz macht für eine Grande Dame des Genres: Vicky Leandros „Après Toi“, „Ich liebe das Leben“, „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ – es ist ein nicht unbedingt überraschender, aber sicherer Griff in die eigene Hitkiste.

Auch wenn die (t)ollen Kamellen schon zum aberhundertsten Mal durchgekaut sind – vorgetragen werden sie mit einem Lächeln und größtenteils auch mit Live-Gesang. Die Zugpferde sind eben Profis. Ob Roland Kaiser, der in gewohnt galanter Art ins Mikro schmachtet, oder G.G. Anderson, der für den verhinderten Semino Rossi eingesprungen ist. Oder Olaf der Flipper, der seine Zuhörer wie auf einem Kirmeskarrussel von einem Hit zum nächsten peitscht. Der smarte Anfang-Siebziger nutzt seinen Auftritt auch, um auf sein neues Album hinzuweisen – „ein tolles Weihnachtsgeschenk“. Hier und da ist die Schlagernacht eben auch eine Art Live-QVC-Show.

Ein emotionales Highlight ist der Auftritt von Nicole, die ihren 1982er Grand-Prix-Hit „Ein bisschen Frieden“ mit feuchten Augen singt – und danach von der Mannheimer Partykanone Julian David abgelöst wird. Der 26-Jährige springt zu seinem Best-of-Schlager-Medley auf der Bühne umher – und schafft es, mit einer „Atemlos“-Version auch die festgesessenen Zuhörer auf den Rängen zum Tanzen zu bringen.

Neben Semino Rossi hatte auch Michelle für die Frankfurter Schlagernacht abgesagt. Als Ersatz haben die Veranstalter für Jürgen Drews ein Bett im Kornfeld aufgestellt. So sind auch ein paar Ballermänner im Publikum – mit bunten Hemden und der ein oder anderen blonden Perücke. Bis der selbsternannte König von Mallorca auftritt, wird aber noch hart gearbeitet an der Schlagerfront: Die Hofmann-Schwestern Anita und Alexandra zeigen ihre Beine und Musik mit Wasserbechern, Howard Carpendale sagt wie immer „Hello Again“ und Matthias Reim, dem zum 59. Geburtstag ein Ständchen gesäuselt wird, flucht wie eh und je sein „Verdammt, ich lieb’ dich“. Als dann zum Schluss Jürgen Drews auftritt, staunt der: „Unglaublich! Ihr feiert schon seit sechs Stunden!“ Genau. Und wenn das schon der Partylöwe sagt, ist es Zeit, nach Hause zu gehen, zurück in die andere Welt.

