Verkehrsbehinderungen auf A5 nach Unfall

Niederaula/Hünfeld - Autofahrer müssen sich am Hattenbacher Dreieck in Geduld üben. Die Fahrbahn in Richtung Kassel ist nach einem Unfall für Aufräumarbeiten gesperrt. In Hünfeld haben Pferde zudem einen Unfall verursacht.

Wegen eines Unfalls am Hattenbacher-Dreieck in der Nähe von Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) müssen Autofahrer heute Morgen mit Behinderungen im Berufsverkehr rechnen. Die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel sei wegen Aufräumarbeiten noch gesperrt, sagte ein Sprecher am Morgen. Ein Lastwagen müsse geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden. Wie lange die Aufräumarbeiten andauern, sei noch unklar. Laut Polizei sollen Autofahrer die Anschlussstelle Niederaula nutzen, um in Richtung Kassel weiterzufahren.

Am Donnerstagabend war bei dem Unfall ein Mann leicht verletzt worden. Ein Lastwagen geriet wegen eines geplatzten Vorderreifens ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Dadurch wurden Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein 26-jähriger Autofahrer versuchte auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.

Zudem haben Vier Pferde nahe Hünfeld im Landkreis Fulda einen Unfall mit einem Autofahrer verursacht. Der 62-Jährige musste den Tieren am Donnerstagabend auf einer Landstraße ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Dabei erwischte er ein Pferd am Hinterlauf und verletzte es leicht. Die Pferde waren aus einer Koppel ausgebrochen und konnten wieder zurückgebracht werden. (dpa)

