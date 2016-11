16-Jähriger läuft nachts acht Kilometer durch den Wald

Suche mit Hubschrauber und Hunden nach Vermisstem

Bad König - Ein 16-Jähriger, der seit gestern Abend im Odenwald vermisst wurde, ist wieder zuhause. Der geistig behinderte und sehgeschädigte Junge war durch den Wald gelaufen, bevor er an einem Haus klingelte. Zuvor hatten ihn Polizei, Feuerwehr und Hilfskräfte aus der Luft und mit Hunden gesucht.

Eine großangelegte Suche nach einem behinderten Jungen ist in Südhessen glücklich zu Ende gegangen. Der 16-Jährige fand in der Nacht zum Montag Hilfe in Vielbrunn, wo er an einem Haus geklingelt hatte, wie die Polizei in Darmstadt heute berichtete. Trotz seiner Einschränkungen hatte der Junge in der Nacht und durch einen Wald eine Strecke von acht Kilometern zurückgelegt. Der 16-Jährige ist geistig behindert, sehgeschädigt und kann sich eigentlich schlecht orientieren, wie die Polizei mitteilte.

Er hatte gestern Abend ein Wohnheim in Bad König verlassen und war mit einem pinkfarbenen Puppenwagen unterwegs. Der Junge blieb nach ersten Angaben der Polizei unverletzt. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. An der Suche waren zahlreiche Hilfskräfte beteiligt. Neben der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz kamen ein Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffeln zum Einsatz.

Erst in der vergangenen Woche war ein vermisstes Mädchen ebenfalls nachts durch den Wald geirrt, bevor sie wieder aufgetaucht ist: Die 13-Jährige war in Eltville am Rhein aus einer Klinik verschwunden. Ein Großaufgebot der Polizei hatte ebenfalls mit einem Hubschrauber und einer Rettungshundestaffel nach ihr gesucht. (dpa)

